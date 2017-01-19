Rusya'dan flaÅŸ sigara ve alkol hamlesi

Rusya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, yeni hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projesi ile alkol ve sigara satÄ±ÅŸlarÄ±na bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getiriyor

Rusya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2025 yÄ±lÄ±na kadar SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Åžekli Stratejik Projesini hazÄ±rladÄ±. Bu projedeki maddelerden birisi 21 yaÅŸÄ±ndan küçüklere alkol satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± öngörüyor.

18 YAÅž LÄ°MÄ°TÄ° 21'E YÜKSELÄ°YOR

Åžu anda Rusya'da 18 yaÅŸÄ±ndan küçüklere alkol satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±yor. SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Åžekli Stratejik Projesinde ise yasal limitin 21'e yükseltilmesi öngörüldü.

Ä°NTERNETTE SÄ°GARA VE ALKOL SATIÅžI YASAKLANIYOR

AyrÄ±ca, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± strateji çerçevesinde sigarayla mücadeleye yönelik kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± önlemlerin sertleÅŸtirilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor. Bunun için internet üzerinden alkol ve sigara satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± teklif ediliyor.

ÖLÜM ORANINI AZALTMAK PLANLANIYOR

Projeyi hazÄ±rlayanlar, bu ve diÄŸer kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n enfeksiyon dÄ±ÅŸÄ± sebeplerden ölüm oranÄ±nÄ± ciddi anlamda azaltacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler. DiÄŸer kÄ±sÄ±tlamalar arasÄ±nda, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme ve düzenli spor mekanizmalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± da yer alÄ±yor.

Stratejinin baÅŸlÄ±ca hedeflerinden birisi kalp, damar, onkolojik, kronik akciÄŸer ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ölüm oranÄ±nÄ± yüzde 25 oranÄ±nda azaltmak olarak açÄ±klanÄ±yor.