Ana Sayfa | DÃœNYA 19/01/2017 11:35

Rusya'dan flaÅŸ sigara ve alkol hamlesi

rusya

Rusya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, yeni hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± projesi ile alkol ve sigara satÄ±ÅŸlarÄ±na bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar getiriyor

Rusya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2025 yÄ±lÄ±na kadar SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Åžekli Stratejik Projesini hazÄ±rladÄ±. Bu projedeki maddelerden birisi 21 yaÅŸÄ±ndan küçüklere alkol satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± öngörüyor.

18 YAÅž LÄ°MÄ°TÄ° 21'E YÜKSELÄ°YOR

Åžu anda Rusya'da 18 yaÅŸÄ±ndan küçüklere alkol satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmÄ±yor. SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam Åžekli Stratejik Projesinde ise yasal limitin 21'e yükseltilmesi öngörüldü.

Ä°NTERNETTE SÄ°GARA VE ALKOL SATIÅžI YASAKLANIYOR

AyrÄ±ca, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± strateji çerçevesinde sigarayla mücadeleye yönelik kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± önlemlerin sertleÅŸtirilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çiziyor. Bunun için internet üzerinden alkol ve sigara satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± teklif ediliyor.

ÖLÜM ORANINI AZALTMAK PLANLANIYOR

Projeyi hazÄ±rlayanlar, bu ve diÄŸer kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n enfeksiyon dÄ±ÅŸÄ± sebeplerden ölüm oranÄ±nÄ± ciddi anlamda azaltacaÄŸÄ±nÄ± belirttiler. DiÄŸer kÄ±sÄ±tlamalar arasÄ±nda, saÄŸlÄ±klÄ± beslenme ve düzenli spor mekanizmalarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± da yer alÄ±yor.

Stratejinin baÅŸlÄ±ca hedeflerinden birisi kalp, damar, onkolojik, kronik akciÄŸer ve ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ölüm oranÄ±nÄ± yüzde 25 oranÄ±nda azaltmak olarak açÄ±klanÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Nutella

Nutella Ä°talya ve bir Ã§ok Ã¼lkede raflardan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

ÃœnlÃ¼ Ä°talyan markasÄ± Nutella'da kanserojen madde olduÄŸunun tespit edilmesinin ardÄ±ndan Ä°talya ve bir Ã§ok Ã¼lke raflardan Nutella'yÄ± kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±

italya

Ä°talya'da Ã§Ä±ÄŸ felaketi Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Ä°talya'da meydana gelen depremin ardÄ±ndan bir otele Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucunda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

donald trump

Donald Trump'Ä±n devir teslim tÃ¶reninin maliyeti dudak uÃ§uklattÄ±

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n gÃ¶revi devir teslim tÃ¶reninin 200 milyon dolarÄ± aÅŸmasÄ± bekleniyor