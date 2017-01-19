Nutella Ä°talya ve bir Ã§ok Ã¼lkede raflardan kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

ÃœnlÃ¼ Ä°talyan markasÄ± Nutella'da kanserojen madde olduÄŸunun tespit edilmesinin ardÄ±ndan Ä°talya ve bir Ã§ok Ã¼lke raflardan Nutella'yÄ± kaldÄ±rmaya baÅŸladÄ±

Bir çok kiÅŸinin kahvaltÄ± masasÄ±nda yediÄŸi Nutella ile ilgili hazÄ±rlanan rapor Dünya'da ÅŸok etkisi yarattÄ±. Avrupa GÄ±da GüvenliÄŸi Otoritesi'nin hazarladÄ±ÄŸÄ± raporda, Nutella'nÄ±n içerisinde yer alan palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n kanserojen olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

RAFLARDAN KALDIRILMAYA BAÅžLANDI

Åžirketin reklam kampanyalarÄ±nda boy gösteren Vincenzo Tapella yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Palmiye yaÄŸÄ± olmadan Nutella üretmek, gerçek ürünün tadÄ±nÄ± bozar ve geriye atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m olur" dedi. Ancak Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda palmiye yaÄŸÄ±nÄ±n kanserojen madde içerdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Senelik 10 milyar Euro'luk geliri bulanan ürün, bir çok ülke'de raflardan indirilmeye baÅŸladÄ±.

GEREKLÄ° Ä°NCELEMEYÄ° YAPIYORUZ

Konuyla ilgili GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Çelik de bir açÄ±klama yaparak "Ä°çerisinde palmiye yaÄŸÄ± nedeniyle Avrupa'da yasaklanan Nutella ile ilgili gerekli incelemeyi yapÄ±yoruz ve neticesini en kÄ±sa sürede paylaÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.