Son dakika 17 katlÄ± iÅŸ merkezi Ã§Ã¶ktÃ¼ Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da bulunan ve ÅŸehrin sembol binalarÄ±ndan biri olan 17 katlÄ± iÅŸ merkezinin Ã§Ã¶kmesi nedeniyle en az 30 itfaiyeci binanÄ±n altÄ±nda kalarak can verdi

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre, Türkiye'nin Tahran BüyükelçiliÄŸi binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ä°stanbul Dört Yol kavÅŸaÄŸÄ±nda (Çahar RahÄ± Ä°stanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduÄŸu 17 katlÄ± Plasku Ä°ÅŸ Merkezi çÄ±kan yangÄ±n sonucu çöktü.Ä°ran devletine baÄŸlÄ± yayÄ±n organÄ± Press TV, en az 30 itifaiyecinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu. TelevizyonlarÄ±n canlÄ± yayÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çöken binanÄ±n enkazÄ±nÄ±n altÄ±nda 50 ila 100 arasÄ±nda kiÅŸinin kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tahmin edildiÄŸi belirtildi.Ä°ÅŸ merkezindeki yangÄ±n, sabah saatlerinde binanÄ±n üst katlarÄ±nda sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ekiplerince müdahale edilen bina, çalÄ±ÅŸmalar sürerken çöktü.

TÜRK ELÇÄ°LÄ°ÄžÄ° BOÅžALTILDI

Türkiye'nin Tahran BüyükelçiliÄŸi'nden alÄ±nan bilgiye göre, yanan binanÄ±n çökmesi ihtimaliyle Türkiye büyükelçiliÄŸinin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve çökmenin büyükelçilik binasÄ±na zarar vermediÄŸi belirtildi.Olayla ilgili soruÅŸturma sürdürülüyor.