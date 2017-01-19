Ana Sayfa | DÃœNYA 19/01/2017 16:39

BaÅŸbakan May Ä°ngiltereâ€™nin kÃ¼resel ticarette dÃ¼nya lideri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Theresa May

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°sviÃ§re, Davosâ€™ta dÃ¼zenlenen 47. DÃ¼nya Ekonomik Forumunda (WEF) konuÅŸtu

KüreselleÅŸmenin sorumlu tutulduÄŸu eÅŸitsizliÄŸin ülkelerde siyasi bölünmelere neden olduÄŸunu belirten May, dünyanÄ±n eÅŸi benzere görülmemiÅŸ bir zenginlik seviyesine ulaÅŸmasÄ±na raÄŸmen çoÄŸu insanÄ±n bu durumdan faydalanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini söyledi.

May, daha fazla küreselleÅŸmenin insanlarÄ± korkuttuÄŸuna, pek çok insan için küreselleÅŸmenin iÅŸ kaybÄ± ve ücretlerin düÅŸmesi anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dikkati çekerek, serbest ticaret ve küresellemenin herkes için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan emin olunmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Serbest piyasa, serbest ticaret ve küreselleÅŸmeyi savunmaya kararlÄ± olduÄŸunu vurgulayan May, "Ä°ngiltere, küresel ticarette dünya lideri olacak." yorumunu yaptÄ±.May, AB’den ayrÄ±lma kararÄ±yla Ä°ngiltere’nin Avrupa’ya sÄ±rtÄ±nÄ± dönmediÄŸine iÅŸaret ederek, "Biz bir Avrupa ülkesiyiz ve AvrupalÄ± mirasÄ±mÄ±zla gurur duyuyoruz ancak biz her zaman Avrupa’nÄ±n ötesine bakan bir ülke olduk." ifadelerini kullandÄ±.

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