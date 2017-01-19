O ismin Trump yÃ¶netiminde de gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rmesi istendi

Obama'nÄ±n DEAÅž'la MÃ¼cadele Ã–zel Temsilcisi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Brett McGurk'un Trump yÃ¶netiminde de gÃ¶revini aynen sÃ¼rdÃ¼rmesi istendi

ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yarÄ±n devralacak Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray Sözcüsü olarak seçtiÄŸi Sean Spicer, ABD medyasÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Trump'Ä±n 50 civarÄ±nda üst düzey yetkiliden mevcut görevlerine yeni yönetim döneminde de devam etmelerini istediÄŸini belirtti. Spicer, Trump'Ä±n kalmasÄ±nÄ± istediÄŸi yöneticiler arasÄ±nda Savunma BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Robert Work, DEAÅž'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Nicholas Rasmussen'in de yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Söz konusu yöneticilerden geçiÅŸ dönemi için belli bir süre mi yoksa Trump döneminin tamamÄ±nda mÄ± mevcut görevlerine devam etmelerinin istendiÄŸi belirtilmedi. Obama yönetiminin, terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye kolu PYD'ye DEAÅž'la mücadele adÄ± altÄ±nda destek vermesi Türkiye ile ABD iliÅŸkilerinin gerilmesine neden olmuÅŸtu. Bret McGurk ÅŸubat ayÄ±nda örgütün Kobani'deki kampÄ±nÄ± ziyaret etmiÅŸ, bu ziyaret üzerine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Obama yönetimini eleÅŸtirerek, Washington'a "terör örgütleri ile NATO müttefiki arasÄ±nda bir tercih yapmasÄ±" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Ancak McGurk, 19 MayÄ±s'ta örgütün Suriye'deki kamplarÄ±nÄ± ikinci kez ziyaret etmiÅŸti. McGurk'ün görevine yeni yönetimde de devam etmesi yönündeki talebe nasÄ±l yanÄ±t verdiÄŸine iliÅŸkin henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.