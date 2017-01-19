NÃ¼kleer saldÄ±rÄ± iÃ§in fÄ±rlatma kodlarÄ± yarÄ±n Trump'Ä±n kontrolÃ¼nde olacak

YarÄ±n Obama'nÄ±n koltuÄŸunu Trump'a devretmesi iÃ§in dÃ¼zenlenecek olan tÃ¶renin ardÄ±ndan stratejik bir nÃ¼kleer saldÄ±rÄ± iÃ§in fÄ±rlatma kodlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Ã§anta Donald Trump'Ä±n kontrolÃ¼ne geÃ§ecek.

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± seçilen Donald Trump'Ä±n yemin töreninin düzenleneceÄŸi, Washington'daki Kongre binasÄ±ndaki devir teslim töreninde BaÅŸkan Barack Obama'ya isimsiz, tanÄ±nmayan bir askeri personel eÅŸlik edecek.Bu askeri personel, takma adÄ± "nükleer futbol topu" (nuclear football) olan bir omuz çantasÄ± taÅŸÄ±yacak. Ä°çinde 'bisküvi' olarak tanÄ±mlanan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarÄ±nda bir dijital yazÄ±lÄ±m olacak.Bu çanta, stratejik bir nükleer saldÄ±rÄ± için fÄ±rlatma kodlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±makta.BaÅŸkan için bu kodlarÄ±n nasÄ±l aktive edileceÄŸinin eÄŸitimi kamunun gözlerinden uzakta gerçekleÅŸtirilecek. Ancak Trump yemin ederken bu personel ve çanta yavaÅŸça onun tarafÄ±na doÄŸru kayacak.Bu aÅŸamadan sonra, bir saat içinde milyonlarca insanÄ±n ölmesine yol açabilecek bir emri verme yetkisine sahip tek kiÅŸi Trump olacak.Birçok insanÄ±n ÅŸu an aklÄ±nda olan soru, Trump'Ä±n bu kadar alÄ±ngan ve fevri bir mizacÄ± varken, bir felakate yol açabilecek böylesine aceleci bir kararÄ± almasÄ±nÄ± engelleyecek koruma önlemleri var mÄ±, varsa nedir?

BÄ°R NÜKLEER SALDIRININ EMÄ°R KOMUTA ZÄ°NCÄ°RÄ°

Öncelikli olarak Donald Trump'Ä±n nükleer silah kullanÄ±mÄ±yla ilgili daha önceden yaptÄ±ÄŸÄ± provokatif yorumlardan geri adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± belirtilmeli.En son açÄ±klamalarÄ±nda, tamamen devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmasa da "onlarÄ± kullanacak en son insan olduÄŸunu" söyledi.Emir komuta zincirinde, yeni gelecek olan savunma bakanÄ± olan emekli orgeneral James Mattis gibi baÅŸka üst düzey isimler de bulunuyor.

TRUMP'IN PENTAGON Ä°ÇÄ°N SEÇTÄ°ÄžÄ° JAMES MATTÄ°S KÄ°M?

Ancak UluslararasÄ± Stratejik Etüdler Enstitüsü IISS'in silahsÄ±zlanma programÄ±nÄ±n direktörü Mark Fitzpatrick, bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirmek için yegane yetkilinin baÅŸkan olduÄŸunu söylüyor.Fitzpatrick, "BaÅŸkanÄ±n bir nükleer saldÄ±rÄ± baÅŸlatmasÄ± için yetkisini kontrol edecek bir mekanizma yok. Ancak emir verdiÄŸi an ile emrinin gerçekleÅŸtirildiÄŸi süre zarfÄ± içerisinde baÅŸka kiÅŸiler de sürece dahil oluyor" açÄ±klamasÄ±nda bulunuyor.Bir baÅŸkanÄ±n böylesine tarihi bir kararÄ± tek baÅŸÄ±na alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek gerçek dÄ±ÅŸÄ±. BaÅŸkan emri verir ve savunma bakanÄ± da anayasaya göre bunu uygulamak zorundadÄ±r. Teoride savunma bakanÄ±, baÅŸkanÄ±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphe edip emri yerine getirmeyi reddedebilir, ancak bu da baÅŸkaldÄ±rÄ± anlamÄ±na gelir; baÅŸkan onu kovabilir ve görevi savunma bakanÄ±nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ±na verebilir.

PEKÄ° BU SÜREÇ PRATÄ°KTE NASIL Ä°ÅžLÄ°YOR?

BaÅŸkan bir kere kimliÄŸini plastik bir kartla baÅŸkumandan olarak doÄŸruladÄ±ktan sonra, her zaman yanÄ±nda bulunan 'nükleer futbol topu'nu açÄ±yor; çantanÄ±n içinde saldÄ±rÄ± seçeneklerini önüne seren bir "kara kitap" bulunuyor.Washington'da, önceki baÅŸkanlardan birinin kimlik kartÄ±nÄ± kuru temizlemeye gönderilen ceketinin cebinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için kaybettiÄŸini söyleyenler var.

EMÄ°R ÅžÄ°FRELÄ° KODLARLA Ä°ÅžLETÄ°LÄ°YOR

BaÅŸkan uzun 'menüden' bir saldÄ±rÄ± seçeneÄŸine karar verdikten sonra, emir müÅŸterek kurmay baÅŸkanlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Pentagon'un savaÅŸ odasÄ±na iletiliyor, ardÄ±ndan mühürlü doÄŸrulama kodlarÄ±yla Nebraska'daki Offutt Hava Üssündeki ABD Stratejik Kumanda Merkezi'ne gidiyor.Emir, fÄ±rlatma ekiplerine kasalarÄ±ndaki kodlarla uyumlu olmasÄ± gereken ÅŸifreli kodlarla iletiliyor.ABD ve Rusya, birbirlerinin ÅŸehirlerini birkaç defa yok edecek kadar nükleer silaha sahip- sadece Moskova'yÄ± hedefleyen 100 Amerikan savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu söyleniyor. Ä°ki ülkenin kapasitesi bütün dünyadaki nükleer savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n yüzde 90'Ä±nÄ± oluÅŸturuyorEylül 2016 itibariyle kÄ±talararasÄ± balistik füzeler (ICBM), denizaltÄ±dan atÄ±lan balistik füzeler (SLBM) ve stratejik bombalarÄ±n bulunduÄŸu karma bir yapÄ±da bulunan 1796 stratejik savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile Rusya en büyük kapasiteye sahip.ABD'nin ise karanÄ±n altÄ±nda bulunan ve ilk saldÄ±rÄ±da vurulabilecek olan alanlar, bulunmasÄ± zor olan denizaltÄ±lar ve hava üslerinde olmak üzere 1,367 nükleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± var.

RUSYA-ABD ARASINDA FÜZELERÄ°N UÇUÅž SÜRESÄ° 25-30 DAKÄ°KA

ICBM'ler hedeflerine bir saniyede dört mil kat edecek ÅŸekilde 17,000 mph hÄ±zla hareket ediyor.Karadan karaya füzelerin Rusya ve ABD arasÄ±ndaki uçuÅŸ süresi 25-30 dakika civarÄ±nda. DenizaltÄ±lardaki füzeler için ise süre 12 dakikaya düÅŸebilir.Bu da baÅŸkana bunun yanlÄ±ÅŸ bir alarm mÄ± yoksa ani bir Armageddon mu olduÄŸunu düÅŸünmek için fazla bir zaman bÄ±rakmÄ±yor. ICBM'ler bir kere fÄ±rlatÄ±ldÄ±ktan sonra geri çaÄŸrÄ±lamÄ±yorlar ancak yeni bir saldÄ±rÄ±yla yok edilebilirler.Eski bir Beyaz Saray yetkilisi bana baÅŸkanÄ±n kararÄ±nÄ±n nükleer saldÄ±rÄ±nÄ±n koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu söyledi.Herhangi bir ülkeye uzun vadeli, üzerinde düÅŸünülmüÅŸ bir politika amacÄ± olarak öncü bir saldÄ±rÄ± düzenlemeye karar verme aÅŸamasÄ±na birçok kiÅŸi dahil oluyor.Ancak aynÄ± yetkili bana, düÅŸmanca tavrÄ± olan bir ülkeden ICBM'lerin gönderilmesi ve ABD'ye ulaÅŸmasÄ±na dakikalar kalmasÄ± gibi ABD'ye ani bir stratejik saldÄ±rÄ± tehdidi doÄŸmasÄ± durumunda, "baÅŸkan, saldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlenmesine karar vermede olaÄŸanüstü özgürlüÄŸe sahip" dedi.