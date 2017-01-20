Ana Sayfa | DÃœNYA 20/01/2017 07:13

Barack Obama ABD tarihinde bir ilke imza attÄ±

Obama

Beyaz Saraydan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Obama'nÄ±n son ceza indirimi ABD tarihinde verilen en fazla ceza indirimi olduÄŸu kaydedildi

Sekiz yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde aralarÄ±nda 589 ömür boyu cezalÄ±larÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu bin 715 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± indiren Obama'nÄ±n son 12 baÅŸkanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± toplam indirimden daha fazla kiÅŸi için ceza indirim yetkisi kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Obama iki gün önce aralarÄ±nda ABD'nin gizli belgelerini sÄ±zdÄ±rmakla 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Chelsea Manning'in de bulunduÄŸu 209 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± indirmiÅŸ 64 mahkumu da affetmiÅŸti.Ceza hukuku alanÄ±ndaki reform planÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak 2014 yÄ±lÄ±nda özel af inisiyatifini baÅŸlatan Obama, binlerce federal mahkumun ceza indirimi için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurmasÄ±nÄ±n yolunu açmÄ±ÅŸtÄ±.Beyaz Saray açÄ±klamasÄ±nda "Federal tutuklularÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± uyuÅŸturucuyla iliÅŸkili suçlardan hapis yatÄ±yor ve baÅŸkanÄ±n ceza indiriminden yararlananlarÄ±n çoÄŸu uyuÅŸturucuyla mücadele kapsamÄ±nda verildiÄŸi için çok aÄŸÄ±r cezalara çarptÄ±rÄ±lanlardÄ±r." ifadelerine yer verildi.

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