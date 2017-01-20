4 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunu uyuÅŸturucuyla Ã¶ldÃ¼ren Ã§ifte hapis cezasÄ±

Ä°ngiltere'de 4 yaÅŸÄ±ndaki Poppy Widdison'un annesi ve eski sevgilisinin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±za uyuÅŸturucu madde vermesi nedeniyle kÄ±zÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan her ikisi 13 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§aptÄ±rÄ±ldÄ±

2013'te, ülkenin kuzeyindeki Humber bölgesinde yaÅŸanan olayda, dört yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu Poppy Widdison ani kalp durmasÄ± teÅŸhisiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

KÄ±zÄ±n annesi 38 yaÅŸÄ±ndaki Michala Pyke ile 40 yaÅŸÄ±ndaki eski sevgilisi John Rytting, geçen ay "çocuÄŸa eziyet" gerekçesiyle suçlu bulunmuÅŸlardÄ±.

Michala Pyke ve John Rytting çiftinin, "iliÅŸkilerini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" düÅŸüncesiyle çocuÄŸa uyuÅŸturucu yedirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

YapÄ±lan otopside çocuÄŸun ölüm sebebi belirlenemedi.

Toksikoloji (zehir bilim) testleri ise, çocuÄŸa ölümünden önce, 2 ile 6 ay arasÄ± bir süre boyunca büyük miktarda eroin ve metadon verildiÄŸini gösterdi.

Çiftin cep telefonunda bulunan mesajlarda, Poppy'e uykuya geçmesi için diyazepam içerdiÄŸi düÅŸünülen "mavi ÅŸeker" vermekten bahsettikleri görüldü.DavayÄ± gören yargÄ±ç Jeremy Richardson, iki sanÄ±ÄŸÄ±n "uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bataklÄ±ÄŸÄ±nda" yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Poppy adÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun "uyuÅŸturucu çamuruna gömüldüÄŸünü" söyleyen yargÄ±ç, Poppy'nin yaÅŸamÄ±nÄ±n anne karnÄ±ndan itibaren "tam bir trajedi" olduÄŸunu ifade etti.

'AkÄ±l almaz bir alçaklÄ±k'

Poppy'nin babasÄ± Brendan Widdison ise, kÄ±zÄ±nÄ±n "her ÅŸeyleri" olduÄŸunu ve hayvanlarla oynamayÄ± çok sevdiÄŸini anlattÄ±.

Baba Brendan Widdison ayrÄ±ca, "Yatak odasÄ± doÄŸumgününden kalan ve hiç oynama fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± hediye oyuncaklarÄ±yla dolu, hiç dokunulmadan, bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gibi duruyor" dedi ve sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Poppy'nin hayatÄ±nda farklÄ± zamanlarda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyorum ama bunlarÄ±n hiçbiri onun ölümüne sebep olmamalÄ±ydÄ±. Bu yaÅŸananlarÄ±n nedeni, iki insan ve onlarÄ±n inanmasÄ± güç alçaklÄ±kta, aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k eylemleri."

Öte yandan, Poppy'nin ölümünün ardÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, Ä°ngiltere'deki devlet kurumlarÄ±nÄ±n çocuÄŸu koruyabilecekleri birçok fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±.

Buna göre, sosyal hizmet kurumlarÄ± çocuÄŸun her gün maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tehlikenin boyutundan haberdar deÄŸildi.

Kaynak:BBC Türkçe