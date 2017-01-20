Obama koltuÄŸunu Trump'a devretmeden Ã¶nce bunlarÄ± da yaptÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Obama, bugÃ¼n Trump'a gÃ¶revini devretmeden Ã¶nce ÅŸiddet iÃ§ermeyen narkotik suÃ§lardan dolayÄ± tutuklu olan 33 mahkumun cezasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rttÃ¼.

Beyaz Saraydan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada Obama'nÄ±n son ceza indirimi ABD tarihinde verilen en fazla ceza indirimi olduÄŸu kaydedildi.Sekiz yÄ±llÄ±k baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde aralarÄ±nda 589 ömür boyu cezalÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu bin 715 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± indiren Obama'nÄ±n son 12 baÅŸkanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± toplam indirimden daha fazla kiÅŸi için ceza indirim yetkisi kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

64 MAHKUMU AFFETMÄ°Åž, MANNING'Ä°N CEZASINI Ä°NDÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Obama iki gün önce aralarÄ±nda ABD'nin gizli belgelerini sÄ±zdÄ±rmakla 35 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Chelsea Manning'in de bulunduÄŸu 209 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ± indirmiÅŸ 64 mahkumu da affetmiÅŸti.

ÖZEL AF Ä°NSÄ°YATÄ°FÄ°NÄ° BAÅžLATMIÅžTI

Ceza hukukÄ° alanÄ±ndaki reform planÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olarak 2014 yÄ±lÄ±nda özel af inisiyatifini baÅŸlatan Obama, binlerce federal mahkumun ceza indirimi için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurmasÄ±nÄ±n yolunu açmÄ±ÅŸtÄ±. Beyaz Saray açÄ±klamasÄ±nda "Federal tutuklularÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± uyuÅŸturucuyla iliÅŸkili suçlardan hapis yatÄ±yor ve baÅŸkanÄ±n ceza indiriminden yararlananlarÄ±n çoÄŸu uyuÅŸturucuyla mücadele kapsamÄ±nda verildiÄŸi için çok aÄŸÄ±r cezalara çarptÄ±rÄ±lanlardÄ±r." ifadelerine yer verildi.