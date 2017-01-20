IÅžÄ°D'in Ã¼rettiÄŸi ev yapÄ±mÄ± savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± bulundu

IÅžÄ°D'in Musul'da terk ettiÄŸi bir evde ev savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± bulundu. Bu uÃ§ak, IÅžÄ°D iÃ§in bir ilk olma Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yor.

Irak'Ä±n en büyük ikinci kenti Musul'un yarÄ±sÄ±nÄ± kaybeden terör örgütü IÅžÄ°D'in, yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ ev yapÄ±mÄ± bir savaÅŸ uçaÄŸÄ± bulundu. Åžehri ikiye bölen Dicle Nehri'nin doÄŸusundan çekilen terör örgütünün bitiremediÄŸi uçaÄŸÄ±n fotoÄŸraflarÄ±, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Bir atölyede ortaya çÄ±karÄ±lan uçaÄŸÄ±n gövdesi neredeyse bitmek üzere.

DÜNYADA Ä°KÄ°NCÄ° TERÖR ÖRGÜTÜ OLACAKTI

Irak Ordu birliklerine karÅŸÄ± kullanÄ±lmak için tasarlanan savaÅŸ uçaÄŸÄ±, IÅžÄ°D için bir ilk olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yor. IÅžÄ°D eÄŸer uçaÄŸÄ± bitirmiÅŸ olsaydÄ±, dünya üzerinde hava saldÄ±rÄ±sÄ± gücüne ulaÅŸmÄ±ÅŸ ikinci terör örgütü olacaktÄ±. Sri Lanka'daki Tamil KaplanlarÄ± (LLTE) daha önce bunu baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.

TANK GÖRÜNÜMLÜ SAHTE ARAÇLAR

IÅžÄ°D'in daha önce insansÄ±z hava aracÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± biliniyor.Irak medyasÄ± ayrÄ±ca, terör örgütünün ordu birliklerini yanÄ±ltmak için tank görünümlü sahte araçlar kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.

TOPRAKLARININ DÖRTTE BÄ°RÄ°NÄ° YÄ°TÄ°RDÄ°

Musul ve El Bab'da köÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan örgüt, 2016 yÄ±lÄ±nda elindeki topraklarÄ±n dörtte birini yitirdi. Türkiye tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±lan El Bab ile büyük operasyonun hedefindeki Musul'un kÄ±sa sürede düÅŸmesi bekleniyor.Irak ordusu, üç ayÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir kuÅŸatma altÄ±nda tutulan Musul'da en büyük zaferin kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± önceki gün duyurmuÅŸtu. Kentin doÄŸusu, tamamen terör örgütünden temizlendi.

6 BÄ°N TERÖRÄ°ST KENTTE BULUNUYOR

100 binden fazla silahlÄ± unsurun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± büyük operasyonda, Åžii milisler HaÅŸdi Åžabi batÄ±dan ilerleyerek kuzeydeki PeÅŸmerge güçleriyle birleÅŸti ve Musul'un Suriye ile baÄŸlantÄ±sÄ± 2016 yÄ±lÄ± bitmeden kesildi. Tamamen kuÅŸatma altÄ±nda tutulan kentte, yaklaÅŸÄ±k 6 bin kadar IÅžÄ°D teröristinin bulunduÄŸu tahmin ediliyor. Yüzbinlerce sivili rehin tutan terör örgütü, bomba yüklenmiÅŸ araçlar ve keskin niÅŸancÄ±larla direniyor.Åžimdiye kadar 100 binden fazla insan çatÄ±ÅŸmalardan kaçarak evini terk etti, çoÄŸu Musul çevresindeki kamplara yerleÅŸtirildi.

KENT BAHARA KADAR KURTARILACAK

ABD'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi koalisyonun hava saldÄ±rÄ±larÄ±yla destek verdiÄŸi operasyonun ilkbahara kadar biteceÄŸi tahmin ediliyor. Irak seyahatinde Musul'daki cepheyi ziyaret eden Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande, kentin bahara kadar kurtarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.Haziran 2014'te Musul'u ele geçiren IÅžÄ°D, aynÄ± dönemde 'halifelik' ilan etmiÅŸti.