Angela Merkel o tarihte TÃ¼rkiye'ye geliyor

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel gelecek ay TÃ¼rkiye'yi ziyaret edecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gelecek ayÄ±n baÅŸÄ±nda Ankara’ya çalÄ±ÅŸma ziyareti gerçekleÅŸtirecek Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in gündeminde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin çözümü, bölgesel sorunlar, terörle mücadelede iÅŸ birliÄŸi ve ekonomi konularÄ± yer alÄ±yor.Merkel’in programÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile baÅŸ baÅŸa görüÅŸmesi, ardÄ±ndan Merkel ile YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerarasÄ± görüÅŸmeler yapÄ±lmasÄ± öngörülüyor. Åžansölye Merkel'in, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan da kabul edilmesi bekleniyor.Almanya’da eylül ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seçimde aday olan ve dördüncü kez bu göreve seçilmesi beklenen Merkel’in önemli gündem maddeleri arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin çözümü için iÅŸ birliÄŸi önemli bir yer tutuyor.Almanya’ya 2015 yÄ±lÄ±nda 890 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelmesiyle iç politikada zor duruma düÅŸen Merkel, AB-Türkiye mutabakatÄ±nÄ±n devreye girmesinin ardÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ±n durmasÄ±yla rahatlamÄ±ÅŸtÄ±. MutabakatÄ±n etkisiyle Almanya’ya gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 2016’da yüzde 70 azalarak 280 bine gerilemiÅŸti.YoÄŸun eleÅŸtirilere raÄŸmen bugüne kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar için açÄ±k kapÄ± politikasÄ±nÄ± savunan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin ancak Türkiye ile iÅŸ birliÄŸi içinde çözülebileceÄŸini belirten Merkel, genel seçim öncesinde bu politikasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± kamuoyuna göstermeyi amaçlÄ±yor.

PKK ile mücadele

Merkel’in ziyaretinde ele alÄ±nmasÄ± beklenen bir diÄŸer önemli gündem maddesini, güvenlik ve terörle mücadelede iÅŸ birliÄŸi oluÅŸturacak. Türkiye, özellikle PKK terör örgütünün Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, örgütün propaganda ve mali faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor. Ankara, daha önceki ziyaretinde PKK ile mücadelede daha yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi sözü veren Merkel’den somut adÄ±mlar bekliyor.Edinilen bilgiye göre, Merkel’in Ankara ziyaretiyle aynÄ± günlerde Almanya’dan üst düzey bir heyet Türkiye’ye gelerek güvenlik konularÄ±nÄ± masaya yatÄ±racak.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸarÄ± Dr. Emily Haber baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki üst düzey heyetin temaslarÄ±nda, terörle mücadele iÅŸ birliÄŸinin güçlendirilmesine dönük adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.Türkiye ayrÄ±ca FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) Almanya’daki faaliyetlerinin üzerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Almanya’ya kaçan FETÖ üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesini talep ediyor.Merkel’in Ankara ziyaretinde, güvenlik ve terörle mücadele konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra ekonomi ve ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi de öremli yer tutacak.Ziyaret kapsamÄ±nda, Almanya'nÄ±n en büyük ticaret ortaklarÄ±ndan Türkiye’deki yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n sorunlarÄ± ve beklentilerinin konuÅŸulacaÄŸÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ± teÅŸvik etmeye dönük mesajlar verileceÄŸi belirtiliyor.