Ana Sayfa | DÃœNYA 20/01/2017 14:23

DAEÅž Palmira'nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ yapÄ±sÄ±nÄ± yerle bir etti

palmira

Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, Suriye'nin Palmira antik kentinde Roma dÃ¶neminden kalan antik tiyatronun bir kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±ktÄ±

Suriye devlet televizyonunun aktardÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre terör örgütü antik kentin en ünlü yapÄ±sÄ± olan 'Tetrapylon' (dört kapÄ±) yapÄ±sÄ±nÄ± da yok etti.Suriye devlet televizyonu, DEAÅž'Ä±n dün aynÄ± noktada toplu infaz gerçekleÅŸtirdiÄŸini de bildirdi.Terör örgütü DEAÅž, 20 MayÄ±s 2015'te yoÄŸun çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan tarihi Palmira antik kentinin kontrolünü saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Kent Mart 2016'da rejim güçlerinin kontrolüne geçmiÅŸti.Suriye'deki iç savaÅŸtan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yÄ±l binlerce turist, antik kenti görmek için bölgeye akÄ±n ediyordu.

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