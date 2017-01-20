4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸuna mavi ÅŸeker deyip uyuÅŸturucu iÃ§iren anne tutuklandÄ±

Ä°ngiltere'de 4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸuna "mavi ÅŸeker" diyerek, uyuÅŸturucu veren ve Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan anne ile sevgilisine 13 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi.

2013'te, ülkenin kuzeyindeki Humber bölgesinde yaÅŸanan olayda, dört yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu Poppy Widdison ani kalp durmasÄ± teÅŸhisiyle kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.KÄ±zÄ±n annesi 38 yaÅŸÄ±ndaki Michala Pyke ile 40 yaÅŸÄ±ndaki eski sevgilisi John Rytting, geçen ay "çocuÄŸa eziyet" gerekçesiyle suçlu bulunmuÅŸlardÄ±. Michala Pyke ve John Rytting çiftinin, "iliÅŸkilerini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" düÅŸüncesiyle çocuÄŸa uyuÅŸturucu yedirdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

4 YAÅžINDAKÄ° ÇOCUÄžA EROÄ°N, METADON, DÄ°YAZEPAM

YapÄ±lan otopside çocuÄŸun ölüm sebebi belirlenemedi. Toksikoloji (zehir bilim) testleri ise, çocuÄŸa ölümünden önce, 2 ile 6 ay arasÄ± bir süre boyunca büyük miktarda eroin ve metadon verildiÄŸini gösterdi.Çiftin cep telefonunda bulunan mesajlarda, Poppy'e uykuya geçmesi için diyazepam içerdiÄŸi düÅŸünülen "mavi ÅŸeker" vermekten bahsettikleri görüldü.

'TAM BÄ°R TRAJEDÄ°'

DavayÄ± gören yargÄ±ç Jeremy Richardson, iki sanÄ±ÄŸÄ±n "uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve satÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bataklÄ±ÄŸÄ±nda" yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Poppy adÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸunun "uyuÅŸturucu çamuruna gömüldüÄŸünü" söyleyen yargÄ±ç, Poppy'nin yaÅŸamÄ±nÄ±n anne karnÄ±ndan itibaren "tam bir trajedi" olduÄŸunu ifade etti.

'AKILALMAZ BÄ°R ALÇAKLIK'

Poppy'nin babasÄ± Brendan Widdison ise, kÄ±zÄ±nÄ±n "her ÅŸeyleri" olduÄŸunu ve hayvanlarla oynamayÄ± çok sevdiÄŸini anlattÄ±. Baba Brendan Widdison ayrÄ±ca, "Yatak odasÄ± doÄŸum gününden kalan ve hiç oynama fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± hediye oyuncaklarÄ±yla dolu, hiç dokunulmadan, bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gibi duruyor" dedi ve sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Poppy'nin hayatÄ±nda farklÄ± zamanlarda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ediyorum ama bunlarÄ±n hiçbiri onun ölümüne sebep olmamalÄ±ydÄ±. Bu yaÅŸananlarÄ±n nedeni, iki insan ve onlarÄ±n inanmasÄ± güç alçaklÄ±kta, aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k eylemleri."

DEVLET KURUMLARININ Ä°HMALÄ°

Öte yandan, Poppy'nin ölümünün ardÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, Ä°ngiltere'deki devlet kurumlarÄ±nÄ±n çocuÄŸu koruyabilecekleri birçok fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kardÄ±. Buna göre, sosyal hizmet kurumlarÄ± çocuÄŸun her gün maruz kaldÄ±ÄŸÄ± tehlikenin boyutundan haberdar deÄŸildi.