Ana Sayfa | DÃœNYA 20/01/2017 16:42

BakanlÄ±ÄŸÄ± basan kiÅŸiler TarÄ±m BakanÄ±nÄ± odasÄ±nda alÄ±koydu

NazÄ±m Ã‡avuÅŸoÄŸlu

KKTC TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± NazÄ±m Ã‡avuÅŸoÄŸlu bakanlÄ±ÄŸÄ± basan kiÅŸilerce alÄ±konuldu

KKTC TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± NazÄ±m ÇavuÅŸoÄŸlu, makam odasÄ±nda üretici temsilcileri tarafÄ±ndan alÄ±konuluyor.KÄ±brÄ±s Türk Çiftçiler BirliÄŸi üyeleri, 17 Ocak'da ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ± söylenmesine raÄŸmen yapÄ±lamayan ödemeler nedeniyle TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bastÄ±. Uzun süredir seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸan çiftçiler, taleplerinin yerine getirilmediÄŸini, hükumetin ise kayÄ±tsÄ±z duruÅŸ sergilediÄŸini öne sürerek Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu'nu iki saattir makam odasÄ±nda alÄ±koyuyor.

KKTC Türk Çiftçiler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Hüseyin ÇavuÅŸ Kelle, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada üreticilerin 17 Ocak'ta ödemeyi taahhüt ettiÄŸi kuraklÄ±k ödemelerinin halen ödenmemesini eleÅŸtirerek bu konuda somut adÄ±m atÄ±lmamasÄ± halinde odadan çÄ±kmayacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Kelle, ayrÄ±ca tarÄ±m sigortasÄ±nÄ±n borçlandÄ±rÄ±lmadan sürdürülebilir yapÄ±sÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ± istediklerini dile getirdi. BaÅŸkan Kelle, TarÄ±m ve KKTC DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± NazÄ±m ÇavuÅŸoÄŸlu'nun ilgili yetkililerle telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdiÄŸini ancak henüz olumlu bir yanÄ±tÄ±n alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.BakanlÄ±ktaki gergin bekleyiÅŸ sürüyor.

 
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