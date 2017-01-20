O Ã¼lke kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ evlilikleri kabul etmeyecek

Danimarka, Ã§ocuk gelinlerin kamuoyunda topladÄ±ÄŸÄ± tepkilere karÅŸÄ±lÄ±k 18 yaÅŸ altÄ±ndaki evlilikleri yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu evliliklerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± bir yerde yapÄ±lmasÄ± dahilinde Ã¼lkede yasal olarak kabul gÃ¶rmeyeceÄŸini belirtti.

Danimarka Parlamentosu 18 yaÅŸ altÄ± evlilikleri yasaklayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.Kabul edilen tasarÄ±ya göre Danimarka dÄ±ÅŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilmiÅŸ 18 yaÅŸ altÄ± evlilikler de Danimarka'da yasal olarak tanÄ±nmayacak.

GÖÇMEN BAKANLIÄžI'NIN RAPORUNDAN SONRA HAREKETE GEÇÄ°LDÄ°

Yasa tasarÄ±sÄ±, Danimarka Göçmen BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n geçen yÄ±l sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sistemi içerisinde 27 adet 18 yaÅŸ altÄ± evlilik olduÄŸunu açÄ±klayan raporundan sonra hazÄ±rlandÄ±. Daha önce de Metroexpres gazetesinde yayÄ±nlanan raporda sÄ±ÄŸÄ±nma baÅŸvurusu yapan kÄ±z çocuklarÄ± arasÄ±nda yaÅŸÄ± 14 olup, kendisinden 10 yaÅŸ yada daha fazla yaÅŸta erkeklerle evlendirilmiÅŸ çocuklarÄ±n bulunduÄŸu belirtilmiÅŸti.

ÇOCUK GELÄ°NLER, KAMUOYUNDA TEPKÄ° TOPLADI

BakanlÄ±k raporunun yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra Danimarka kamu oyunda 'Çocuk Gelinler' olayÄ± geniÅŸ yankÄ± bulmuÅŸ, büyük tepki ile karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ°FTLERÄ°N BÄ°RLÄ°KTE KALMASI YENÄ°DEN KABUL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Kamoyundan gelen tepkilerin ardÄ±ndan Entegrasyon BakanÄ± Inger Støjberg bu çiftlerin fiziken ayrÄ±lmalarÄ±nÄ± istemiÅŸ, ancak yedi ay sonra bu karardan Danimarka Göçmen Dairesi'nin 'uygulamanÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini kabul etmesi üzerine hükümet kararÄ±yla vazgeçilmiÅŸ, çiftlerin birlikte kalmasÄ± kabul edilmiÅŸti.

'Ä°NANDIRICI GERÇEKLER' ÅžARTI ARANIYOR

Kabul edilen yasa tasarÄ± 18 yaÅŸ altÄ± evliliklerin kabul edilebilmesini 'inandÄ±rÄ±cÄ± gerekçeler' gösterilmesi ÅŸartÄ±yla kabul edilebileceÄŸini öngörüyor.

YENÄ° YASAYI ELEÅžTÄ°RENLER DE VAR

Hukuk ve insan haklarÄ± örgütleri ise mevcut yasalarÄ±n 18 yaÅŸ altÄ± çocuklarÄ±n iradeleri dÄ±ÅŸÄ±nda evlendirilmelerine karÅŸÄ± zaten yeteri kadar koruyucu kurallar içerdiÄŸini belirterek, yeni bir yasanÄ±n zorlanmasÄ±nÄ± eleÅŸtiriyorlar.