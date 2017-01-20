Kendisini Ã§irkin bulan 20 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z 3 kez intihara teÅŸebbÃ¼s etti

Kendisinin "Ã§ok Ã§irkin" olduÄŸuna inanan Alanah Bagwell, 14 yaÅŸÄ±ndan beri 3 kez aÄŸÄ±r dozda aldÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larla intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak bu durumun psikolojik bir rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

14 yaÅŸÄ±ndan beri “çok çirkin olduÄŸuna” inanarak yaÅŸayan Alanah Bagwell, 3 kez kendini öldürmeye kalkÄ±ÅŸtÄ±. Genç kÄ±z, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± “beden dismorfik bozukluÄŸu” nedeniyle bedenindeki ufacÄ±k bir kusuru bile aÅŸÄ±rÄ± derecede abartÄ±yor, insanlarÄ±n görünüÅŸüne dair yaptÄ±ÄŸÄ± olumlu yorumlara da inanmÄ±yor. 20 yaÅŸÄ±ndaki Bagwell, hastalÄ±ÄŸÄ±n etkisiyle günde 200'den fazla selfie çekip en güzelini bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Makyaj için ise günde 4 saatini harcÄ±yor.Küçükken okula gittiÄŸinde insanlarÄ±n ona bakÄ±p bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürekli olarak kontrol ettiÄŸini, kendisi hakkÄ±nda konuÅŸup gülüÅŸtüklerini düÅŸündüÄŸünü söyleyen Bagwell, bu yüzden 3 kez yüksek dozda aÄŸrÄ± kesici alarak intihara teÅŸebbüs etmiÅŸ.Bagwell'in rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kötüye götüren ÅŸeylerden biri de kendini sürekli olarak sosyal medyada gördüÄŸü yaÅŸÄ±tlarÄ±yla kÄ±yaslamasÄ± olmuÅŸ.BiliÅŸsel davranÄ±ÅŸ terapisi uzmanÄ± Rob Willson, “beden dismorfik bozukluÄŸu”nun genetik ve sosyal pek çok sebebi olabileceÄŸine dikkat çekiyor.BBC Four'un “No Body's Perfect” programÄ± kapsamÄ±nda beden dismorfik bozukluÄŸuyla ilgili farkÄ±ndalÄ±k yaratmak üzere kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Bagwell, ÅŸimdi üniversitede psikoloji okuyor. AmacÄ±nÄ±n ise aynÄ± rahatsÄ±zlÄ±ktan mustarip insanlara yardÄ±m etmek olduÄŸunu belirtiyor.