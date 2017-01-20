DÃ¼nyanÄ±n merak ettiÄŸi yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devraldÄ±ÄŸÄ± yemin tÃ¶reni Ã¶ncesinde ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

AFP, Washington'daki protesto gösterilerinin barÄ±ÅŸçÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak siyah kapüÅŸonlu gençlerden oluÅŸan bir grubun ortaya çÄ±kmasÄ±yla tansiyonun yükseldiÄŸini bildirdi.Reuters, Washington'daki Trump karÅŸÄ±tÄ± yürüyüÅŸte, siyah kapüÅŸonlu eylemcilerin çevredeki dükkanlarÄ±n ve araçlarÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eylemcilerin yüzlerinin maskeli olduÄŸu görüldü.AFP'nin haberine göre, ABD polisi, yemin töreninin gerçekleÅŸtirildiÄŸi Kongre binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki eylemlere katÄ±lan protestocularÄ± daÄŸÄ±tmak için göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.