Ana Sayfa | DÃœNYA 20/01/2017 19:06

DÃ¼nyanÄ±n merak ettiÄŸi yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

abd

Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devraldÄ±ÄŸÄ± yemin tÃ¶reni Ã¶ncesinde ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

AFP, Washington'daki protesto gösterilerinin barÄ±ÅŸçÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak siyah kapüÅŸonlu gençlerden oluÅŸan bir grubun ortaya çÄ±kmasÄ±yla tansiyonun yükseldiÄŸini bildirdi.Reuters, Washington'daki Trump karÅŸÄ±tÄ± yürüyüÅŸte, siyah kapüÅŸonlu eylemcilerin çevredeki dükkanlarÄ±n ve araçlarÄ±n camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Eylemcilerin yüzlerinin maskeli olduÄŸu görüldü.AFP'nin haberine göre, ABD polisi, yemin töreninin gerçekleÅŸtirildiÄŸi Kongre binasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki eylemlere katÄ±lan protestocularÄ± daÄŸÄ±tmak için göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullandÄ±.

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Kendisini Ã§irkin bulan 20 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z 3 kez intihara teÅŸebbÃ¼s etti

Kendisinin "Ã§ok Ã§irkin" olduÄŸuna inanan Alanah Bagwell, 14 yaÅŸÄ±ndan beri 3 kez aÄŸÄ±r dozda aldÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§larla intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak bu durumun psikolojik bir rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.


O Ã¼lke kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ evlilikleri kabul etmeyecek

Danimarka, Ã§ocuk gelinlerin kamuoyunda topladÄ±ÄŸÄ± tepkilere karÅŸÄ±lÄ±k 18 yaÅŸ altÄ±ndaki evlilikleri yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu evliliklerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± bir yerde yapÄ±lmasÄ± dahilinde Ã¼lkede yasal olarak kabul gÃ¶rmeyeceÄŸini belirtti.

NazÄ±m Ã‡avuÅŸoÄŸlu

BakanlÄ±ÄŸÄ± basan kiÅŸiler TarÄ±m BakanÄ±nÄ± odasÄ±nda alÄ±koydu

KKTC TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± NazÄ±m Ã‡avuÅŸoÄŸlu bakanlÄ±ÄŸÄ± basan kiÅŸilerce alÄ±konuldu