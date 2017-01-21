Trump koltuÄŸuna oturdu ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ± 220 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n dÃ¼n koltuÄŸuna oturmasÄ±yla birlikte Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi. Ã‡Ä±kan protestolarda 220 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 6 polis ise hafif yaralandÄ±.

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n resmen baÅŸkan olmasÄ± sonrasÄ± düzenlenen Trump karÅŸÄ±tÄ± protestolarda olaylar çÄ±ktÄ±. BaÅŸkent Washington DC'de göstericiler araçlarÄ± ateÅŸe verdi, iÅŸyerlerinin camlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. BarÄ±ÅŸçÄ±l bir protesto olmasÄ± beklenirken, yüzleri maskeli birkaç yüz kiÅŸilik grup polisin uyarÄ±larÄ±na aldÄ±rmadÄ±. Göstericiler ve polisler arasÄ±nda arbede yaÅŸanÄ±rken, polis göstericilere karÅŸÄ± biber gazÄ± kullandÄ±. Washington DC'de 220 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 6 polis ise hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Trump karÅŸÄ±tÄ± gösterilerin bugün de sürmesi bekleniyor. Washington DC'de yaklaÅŸÄ±k 200 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± beklenen bir gösteri ile kadÄ±nlar yeni baÅŸkan Trump'Ä± protesto etmek için ABD Kongre BinasÄ±'ndan Beyaz Saray'a yürüyecek. Ülkenin baÅŸka kentlerinde de protestolar sürecek.

ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI

New York'ta on binlerce kadÄ±n Donald Trump'Ä± protesto etmek için BirleÅŸmiÅŸ Milletler yakÄ±nlarÄ±ndaki Dag Hammarskjold ParkÄ±'ndan, 5. caddedeki Trump Tower'a yürüyecek. New York polisi, protestocularÄ±n yaklaÅŸmalarÄ±nÄ± önlemek için hem 5. Caddedeki Trump Tower hem de Central Park yakÄ±nlarÄ±ndaki Trump UluslararasÄ± Hotel ve Tower önünde geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±. Trump'a ait iki iÅŸyerine çÄ±kan yollar, kum yüklü 20'ÅŸer tonluk çöp kamyonlarÄ±yla kapatÄ±ldÄ±.