Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 11:55

Eski ABD baÅŸkanÄ± George Bush Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


Eski ABD baÅŸkanÄ± George Bush, Obama'nÄ±n gÃ¶revini Trump'a devrettiÄŸi tÃ¶rende yaÄŸmurdan korunmak iÃ§in baÅŸÄ±na naylon muÅŸamba Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ objektiflere yansÄ±dÄ±.

Görevini 2009 yÄ±lÄ±nda Barack Obama'ya devreden ABD'nin 43'üncü BaÅŸkanÄ± Geroge W. Bush, 8 yÄ±l sonra Beyaz Saray'da görüntülendi. Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k görevini Barack Obama'dan devralacaÄŸÄ± törene eÅŸiyle birlikte katÄ±lan Cumhuriyetçi eski BaÅŸkan George W. Bush, törende yaÄŸmurdan korunmak için baÅŸÄ±na ÅŸeffaf bir naylon muÅŸamba örttü. Bush, baÅŸÄ±ndaki naylonla objektiflere yakalandÄ±.

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Trump koltuÄŸuna oturdu ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ± 220 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n dÃ¼n koltuÄŸuna oturmasÄ±yla birlikte Trump karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi. Ã‡Ä±kan protestolarda 220 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, 6 polis ise hafif yaralandÄ±.

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DÃ¼nyanÄ±n merak ettiÄŸi yemin tÃ¶reni Ã¶ncesi ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devraldÄ±ÄŸÄ± yemin tÃ¶reni Ã¶ncesinde ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±