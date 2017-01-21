Eski ABD baÅŸkanÄ± George Bush Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Eski ABD baÅŸkanÄ± George Bush, Obama'nÄ±n gÃ¶revini Trump'a devrettiÄŸi tÃ¶rende yaÄŸmurdan korunmak iÃ§in baÅŸÄ±na naylon muÅŸamba Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼ objektiflere yansÄ±dÄ±.
Görevini 2009 yÄ±lÄ±nda Barack Obama'ya devreden ABD'nin 43'üncü BaÅŸkanÄ± Geroge W. Bush, 8 yÄ±l sonra Beyaz Saray'da görüntülendi. Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k görevini Barack Obama'dan devralacaÄŸÄ± törene eÅŸiyle birlikte katÄ±lan Cumhuriyetçi eski BaÅŸkan George W. Bush, törende yaÄŸmurdan korunmak için baÅŸÄ±na ÅŸeffaf bir naylon muÅŸamba örttü. Bush, baÅŸÄ±ndaki naylonla objektiflere yakalandÄ±.