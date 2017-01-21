Bu bÄ±Ã§ak diÄŸerlerinden Ã§ok farklÄ± bir Ã¶zelliÄŸe sahip

NASAve Kaliforniya Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ± kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti.

Kaliforniya merkezli bÄ±çak üreticisi Habitat'Ä±n genel müdürü Adam Ackerman, "KNASA Åžef BÄ±çaÄŸÄ±" adÄ± verilen ürünün, Caltech'den bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ultra sert alaÅŸÄ±mdan üretildiÄŸini ve NASA mühendisleri tarafÄ±ndan test edildiÄŸini belirtti.

"DÄ°ÄžER BIÇAKLARDAN 2 KAT KESKÄ°N"

DiÄŸerlerinden 2 kat keskin olan bÄ±çaÄŸÄ±n 5 kat daha uzun ömürlü olduÄŸunu söyleyen Ackerman, "Bu bÄ±çak 200 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lan ilk gerçek icat." dedi.Adam Ackerman, "BÄ±çak, titanyumdan 2 kat daha güçlü. Paslanmaz çelik, lazer birleÅŸtirme teknolojisi kullanÄ±larak sapÄ±na baÄŸlanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

"DÄ°ÅžLER KULLANILDIKÇA ORTAYA ÇIKIYOR"

"Rockwell sertliÄŸi" 70'in üstünde çÄ±kan bÄ±çaktaki nano-tÄ±rtÄ±klarÄ±n, bÄ±çaÄŸa benzersiz kesme performansÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ackerman, "KullanÄ±ldÄ±kça ortaya çÄ±kan diÅŸler, bÄ±çaÄŸÄ± zamanla daha keskin hale getiriyor." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.BÄ±çaÄŸÄ±n her iki yüzünün de 12,5'ar derece açÄ±yla üretildiÄŸine dikkati çeken Adam Ackerman, bu özelliÄŸinin KNASA Åžef BÄ±çaÄŸÄ±'nÄ± diÄŸerlerinden daha ince hale getirdiÄŸini sözlerine ekledi. Habitat, bÄ±çaÄŸÄ±n perakende satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n 100 dolarÄ±n altÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve mayÄ±s ayÄ±nda piyasaya çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.