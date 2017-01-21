Trump'Ä±n yemin tÃ¶renine eÅŸi ve kÄ±zlarÄ±nÄ±n ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± damgasÄ±nÄ± vurdu

ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde eÅŸi ve diÄŸer eÅŸinden olan iki kÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± konuÅŸuldu.

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump yemin ederek göreve baÅŸladÄ±. Yemin törenine katÄ±lan Donald Trump'Ä±n eÅŸi ve diÄŸer eÅŸinden olan iki kÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±yla damga vurdu. Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump mavi tonlarÄ±nda bir kÄ±yafet tercih ederken, iki kÄ±zÄ± da beyaz aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kÄ±yafetleriyle göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±lar. Trump'Ä±n kÄ±zlarÄ± ve eÅŸi tüm dünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu yemin töreninde adeta ÅŸÄ±klÄ±kta birbirleriyle yarÄ±ÅŸtÄ±.