Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 12:31

Trump'Ä±n yemin tÃ¶renine eÅŸi ve kÄ±zlarÄ±nÄ±n ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± damgasÄ±nÄ± vurdu


ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump'Ä±n yemin tÃ¶reninde eÅŸi ve diÄŸer eÅŸinden olan iki kÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸÄ±klÄ±klarÄ± konuÅŸuldu.

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump yemin ederek göreve baÅŸladÄ±. Yemin törenine katÄ±lan Donald Trump'Ä±n eÅŸi ve diÄŸer eÅŸinden olan iki kÄ±zÄ± ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±yla damga vurdu. Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump mavi tonlarÄ±nda bir kÄ±yafet tercih ederken, iki kÄ±zÄ± da beyaz aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± kÄ±yafetleriyle göz kamaÅŸtÄ±rdÄ±lar. Trump'Ä±n kÄ±zlarÄ± ve eÅŸi tüm dünyanÄ±n konuÅŸtuÄŸu yemin töreninde adeta ÅŸÄ±klÄ±kta birbirleriyle yarÄ±ÅŸtÄ±.

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Obama'nÄ±n ofisinden kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Trump tekrar yerine koydurdu

Obama'nÄ±n koltuÄŸuna devretmesinin ardÄ±ndan Trump, ofisi tekrardan dÃ¼zenledi. Obama'nÄ±n kaldÄ±rttÄ±ÄŸÄ± Winston Churcill'in bÃ¼stÃ¼nÃ¼ yeniden ofise taÅŸÄ±dÄ±.


ABD PKK'lÄ±lar iÃ§in bunu da yaptÄ±

ABD, PKK'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± poÅŸulu, mekap ayakkabÄ±lÄ± ve ÅŸalvarlÄ± kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kartarak Ã¼niforma giydirdi.


Cerablus'a giren Ã–SO birlikleri kentten Ã§ekiliyor

25 AÄŸustos 2016'da baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ± ile Cerablus'a giren Ã–SO kentteki savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ± geri Ã§ekme kararÄ± aldÄ±.