Gambiya devlet baÅŸkanÄ± Yahya Jammeh sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilebilir

BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu baÅŸkanÄ±, devlet baÅŸkanÄ± ahya Jammeh'in seÃ§imi kaybetmesine raÄŸmen gÃ¶revi devretmeyi kabul etmemesi Ã¼zerine sÃ¼rgÃ¼ne gÃ¶nderilebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) Komisyonu BaÅŸkanÄ± Marcel Alain de Souza, Gambiya'nÄ±n eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh'in sürgüne gönderilebileceÄŸini belirtti.De Souza, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, seçimi kaybetmesine raÄŸmen görevi, yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow'a devretmeyi kabul etmeyen Jammeh'in, tüm yaÅŸananlardan sonra Gambiya'da kalamayacaÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸka bir ülkeye sürgün edilebileceÄŸini bildirdi.

ÖNCE GÄ°NE'YE SONRA Ä°STEDÄ°ÄžÄ° ÜLKEYE SÜRGÜN

Gambiya'daki krizin çözümü için son dakikaya kadar yapÄ±cÄ± davranmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden de Souza, "Gine Devlet BaÅŸkanÄ± Alpha Conde liderliÄŸinde, Liberya ve Moritanya devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸacak bir ECOWAS heyeti Gambiya'ya gönderilecek. GörüÅŸmelerin baÅŸarÄ±lÄ± geçmesi durumunda da Jammeh önce Gine'ye daha sonra da istediÄŸi bir ülkeye sürgün edilebilir." ifadelerini kullandÄ±.

"SAYGIN BÄ°R ÅžEKÄ°LDE AYRILMASINI ÖNERÄ°YORUZ"

Jammeh'in Gambiya'da kalmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan de Souza, "Ona saygÄ±n bir ÅŸekilde ayrÄ±lmasÄ±nÄ± öneriyoruz." dedi. AralÄ±k ayÄ±nda düzenlenen devlet baÅŸkanÄ± seçiminin ardÄ±ndan ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararÄ± almÄ±ÅŸ ve kendisine yönelik iktidarÄ± bÄ±rakma çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.

ECOWAS ORDU BÄ°RLÄ°KLERÄ° GAMBÄ°YA'YA GÄ°RDÄ°

Görevi Barrow'a bugün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek üllkede 90 günlük olaÄŸanüstü hal (OHAL) ilan etmiÅŸ ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boÅŸluÄŸunu önleyeceÄŸini savunmuÅŸtu. Senegal ordu sözcüsü dün akÅŸam saatlerinde, Senegal'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarÄ±na girdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. ECOWAS bu sabah, Jammeh'e geri adÄ±m atmasÄ± için yerel saatle 12.00'ye kadar süre verildiÄŸini, aksi halde askeri müdahalede bulunulacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.