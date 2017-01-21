Gelenek bozulmadÄ± Obama helikopterle Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±

8 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Barack Obama, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu Trump'a devrederek Beyaz Saray'a helikoptere binerek veda etti.

2009 yÄ±lÄ±nda görevi George Bush'tan devralan ve ikinci kez girdiÄŸi seçimi de kazanÄ±p toplamda 8 yÄ±l baÅŸkanlÄ±k görevini yürüten Barack Obama, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu, seçimleri kazanan Donald Trump'a devretti. Yemin töreniyle resmen göreve baÅŸlayan ABD'nin 45'inci BaÅŸkanÄ± Donald Trump, eÅŸi Melania Trump'la birlikte Barack ve Michel Obama çiftini Kongre binasÄ±ndan uÄŸurladÄ±. Uzun süredir gelenek olduÄŸu üzere görevi bÄ±rakan ABD baÅŸkanlarÄ± Beyaz Saray'dan askeri helikopterle ayrÄ±lÄ±yor. Obama çiftide helikopterle Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±.