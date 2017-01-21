Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 13:55

Gelenek bozulmadÄ± Obama helikopterle Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±


8 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Barack Obama, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu Trump'a devrederek Beyaz Saray'a helikoptere binerek veda etti.

2009 yÄ±lÄ±nda görevi George Bush'tan devralan ve ikinci kez girdiÄŸi seçimi de kazanÄ±p toplamda 8 yÄ±l baÅŸkanlÄ±k görevini yürüten Barack Obama, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu, seçimleri kazanan Donald Trump'a devretti. Yemin töreniyle resmen göreve baÅŸlayan ABD'nin 45'inci BaÅŸkanÄ± Donald Trump, eÅŸi Melania Trump'la birlikte Barack ve Michel Obama çiftini Kongre binasÄ±ndan uÄŸurladÄ±. Uzun süredir gelenek olduÄŸu üzere görevi bÄ±rakan ABD baÅŸkanlarÄ± Beyaz Saray'dan askeri helikopterle ayrÄ±lÄ±yor. Obama çiftide helikopterle Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±.

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Obama'nÄ±n ofisinden kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Trump tekrar yerine koydurdu

Obama'nÄ±n koltuÄŸuna devretmesinin ardÄ±ndan Trump, ofisi tekrardan dÃ¼zenledi. Obama'nÄ±n kaldÄ±rttÄ±ÄŸÄ± Winston Churcill'in bÃ¼stÃ¼nÃ¼ yeniden ofise taÅŸÄ±dÄ±.


ABD PKK'lÄ±lar iÃ§in bunu da yaptÄ±

ABD, PKK'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± poÅŸulu, mekap ayakkabÄ±lÄ± ve ÅŸalvarlÄ± kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kartarak Ã¼niforma giydirdi.


Cerablus'a giren Ã–SO birlikleri kentten Ã§ekiliyor

25 AÄŸustos 2016'da baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ± ile Cerablus'a giren Ã–SO kentteki savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ± geri Ã§ekme kararÄ± aldÄ±.