Cerablus'a giren Ã–SO birlikleri kentten Ã§ekiliyor

25 AÄŸustos 2016'da baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ± ile Cerablus'a giren Ã–SO kentteki savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ± geri Ã§ekme kararÄ± aldÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile DEAÅž'Ä±n elinden kurtarÄ±lan Cerablus'ta güvenlik ve asayiÅŸi saÄŸlayan Özgür Suriye Ordusu, kentteki savaÅŸçÄ±larÄ±nÄ± geri çekiyor. Yeni dönemin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Cerablus'ta ÖSO birliklerinin yerine Türkiye'de eÄŸitilen polisler, güvenlik ve asayiÅŸi saÄŸlayacak.FÄ±rat kalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ile birlikte ortak operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu askerleri, 25 AÄŸustos 2016 tarihinde Cerablus'u ele geçirmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 5 bin savaÅŸçÄ±sÄ± ile Cerablus'a giren ÖSO birliklerinin, kentteki mayÄ±n ve tuzaklarÄ± Türk Özel birlikleri ile birlikte temizlerken, yaklaÅŸÄ±k 5 aydÄ±r da bölgedeki güvenliÄŸi ve asayiÅŸi saÄŸlÄ±yordu. Ä°çerisinde Sultan Murad Tümeni gibi 10'u aÅŸkÄ±n farklÄ± gruplarÄ± komutasÄ±nda barÄ±ndÄ±ran ÖSO, aldÄ±ÄŸÄ± kararla askerlerini geri çekmeye baÅŸladÄ±.

TÜM GRUPLAR ÇEKÄ°LMEYE BAÅžLADI

ÖSO komutasÄ±ndaki tüm gruplarÄ±n, bölgedeki mühimmat ve askeri malzemelerini toplayarak, bölgeden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Halen kentte kalan gruplarÄ±n da Pazartesi ve SalÄ± günü bölgeden ayrÄ±larak, çatÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü bölgelere yönlendirileceÄŸi ifade edildi.Bölgede yönetim boÅŸluÄŸu ve güvenlik zafiyeti oluÅŸmamasÄ± için ise yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸilik polisin Türkiye tarafÄ±ndan eÄŸitildiÄŸi bildirildi. EÄŸitimleri tamamlanan polislerin 500 günü Cerablus'a gelerek, görevi devralacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Gelecek polislerin, kentteki adalet sarayÄ±, cezaevi, karakollar ve kontrol noktalarÄ±nda güvenlik unsuru olacaÄŸÄ± belirtilirken, polislerin mobil ekiplerle de bölgedeki hakimlerle birlikte asayiÅŸ ve huzuru da saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi. Pazartesi günü görevi teslim almasÄ± beklenen polislerin, düzenlenecek bir törenle görevlerine baÅŸlamasÄ± bekleniyor.