ABD PKK'lÄ±lar iÃ§in bunu da yaptÄ±

ABD, PKK'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± poÅŸulu, mekap ayakkabÄ±lÄ± ve ÅŸalvarlÄ± kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kartarak Ã¼niforma giydirdi.

ABD ve Ä°ngiliz uzmanlarca Irak'Ä±n Sincar bölgesinde eÄŸitilen bölücü terör örgütü PKK'nÄ±n, yÄ±llardÄ±r kullandÄ±ÄŸÄ± poÅŸulu, mekap ayakkabÄ±lÄ±, ÅŸalvarlÄ± kÄ±yafetleri eÄŸitimden sonra çÄ±karÄ±ldÄ±. Askeri kisve kazandÄ±rmak için yeni teçhizat ve üniforma verildi.Suriye ve Irak kuzeyinde yuvalanan teröristleri kara gücü olarak kullanmak isteyen ABD ve Ä°ngiltere, teröristleri silahlandÄ±rmak ve bunun eÄŸitimini vermekle yetinmedi. Åžimdi de hainleri askeri düzene göre teçhizatlandÄ±rÄ±yor.

POÅžU VE MEKAP YERÄ°NE ASKERÄ° KIYAFET

PKK'lÄ± hainler her zaman giydikleri poÅŸulu, mekap ayakkabÄ±lÄ± kÄ±yafetler yerine, kamuflajlÄ±, askeri modelde kÄ±yafetler kullanmaya baÅŸladÄ±. Sincar'dan Kerkük'e kadar geniÅŸ bir alanda peÅŸmergenin izin vermesiyle hareket serbestisi kazanan örgüt, IÅžÄ°D'den kaçan Ezidi gençleri de bünyesine katÄ±yor. Örgüt yeni yapÄ±sÄ±nda yeni silahlar, yeni düzen kurarken eÄŸitimleri de askeri kurallara göre verilmeye baÅŸlandÄ±.

TERÖR ORDUSUNUN ALTYAPISI

IÅžÄ°D'le mücadele için Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve BatÄ±lÄ± devletlerin özel kuvvetleri tarafÄ±ndan, PKK'lÄ±lara silah-mühimmat ve askeri malzeme veriliyor. OrtadoÄŸu ve Türk dünyasÄ± üzerine medya çalÄ±ÅŸmasÄ± olan Türkçe KonuÅŸan Ülkeler UluslararasÄ± gazeteciler DerneÄŸi'nin 2016 medya raporunda, PKK'lÄ±larÄ±n yeni silah ve üniformalarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± da yer aldÄ±.

"PKK, KABUK DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEYE BAÅžLADI"

Raporda bölgedeki yeni yapÄ±lanma ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±: "IÅžÄ°D'le mücadele etmesi için PKK'ya yapÄ±lan silah ve mühimmat yardÄ±mÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra eÄŸitim desteÄŸi de verildiÄŸi biliniyor. PKK, kendisine yapÄ±lan askeri destekle kabuk deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. PKK artÄ±k BatÄ±lÄ± askeri uzmanlarÄ±n gözetiminde yÄ±llardÄ±r sürdürdüÄŸü klasik yapÄ±sÄ±ndan, kendisine biçilen rol gereÄŸi askeri elbise, malzeme ile ileride kurulmasÄ± planlanan terör ordusunun alt yapÄ±sÄ±nÄ± hazÄ±rlÄ±yor. Suriye ve Irak'Ä±n kuzeyinde terör kantonlarÄ±, üsleri ve kamplarÄ± kuruyor."

"TÜRKÄ°YE DÜÅžMANLIÄžI YAPILIYOR"

"PKK, ÅŸu an Kerkük güneyinde bünyesine elaman topluyor. HaftalÄ±k programlar ÅŸeklinde BatÄ±lÄ± uzmanlarca verilen silahlÄ± eÄŸitim sonrasÄ± bu gençlere kamuflajlÄ± üniforma giydiriliyor. Sözde yemin törenlerinde Türkiye'ye hakaretlerle dolu sloganlar attÄ±rÄ±lÄ±yor. Suriye'de ABD ve koalisyon unsurlarÄ±, Irak'ta peÅŸmerge tüm bu faaliyetlere izin veriyor.''