Obama'nÄ±n ofisinden kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Trump tekrar yerine koydurdu

Obama'nÄ±n koltuÄŸuna devretmesinin ardÄ±ndan Trump, ofisi tekrardan dÃ¼zenledi. Obama'nÄ±n kaldÄ±rttÄ±ÄŸÄ± Winston Churcill'in bÃ¼stÃ¼nÃ¼ yeniden ofise taÅŸÄ±dÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, görevi devraldÄ±ÄŸÄ± ilk gün imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamelerin yanÄ± sÄ±ra, Oval Ofis'te 'dekoratif' deÄŸiÅŸikliklere de gitti.Trump, 2009 yÄ±lÄ±nda Barack Obama tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lan eski Ä°ngiltere baÅŸbakanlarÄ±ndan Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taÅŸÄ±dÄ±.Beyaz Saray daha önce büstün, Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduÄŸu odaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için Oval Ofis'ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n ilk görev gününde Churcill büstünü odasÄ±na taÅŸÄ±masÄ±, bir mesaj olarak da yorumlandÄ±.ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n önümüzdeki perÅŸembe günü Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile Washington'da buluÅŸmasÄ± bekleniyor.