Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 15:13

Obama'nÄ±n ofisinden kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± Trump tekrar yerine koydurdu


Obama'nÄ±n koltuÄŸuna devretmesinin ardÄ±ndan Trump, ofisi tekrardan dÃ¼zenledi. Obama'nÄ±n kaldÄ±rttÄ±ÄŸÄ± Winston Churcill'in bÃ¼stÃ¼nÃ¼ yeniden ofise taÅŸÄ±dÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, görevi devraldÄ±ÄŸÄ± ilk gün imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnamelerin yanÄ± sÄ±ra, Oval Ofis'te 'dekoratif' deÄŸiÅŸikliklere de gitti.Trump, 2009 yÄ±lÄ±nda Barack Obama tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lan eski Ä°ngiltere baÅŸbakanlarÄ±ndan Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taÅŸÄ±dÄ±.Beyaz Saray daha önce büstün, Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduÄŸu odaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± için Oval Ofis'ten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Trump'Ä±n ilk görev gününde Churcill büstünü odasÄ±na taÅŸÄ±masÄ±, bir mesaj olarak da yorumlandÄ±.ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n önümüzdeki perÅŸembe günü Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile Washington'da buluÅŸmasÄ± bekleniyor.

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ABD PKK'lÄ±lar iÃ§in bunu da yaptÄ±

ABD, PKK'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± poÅŸulu, mekap ayakkabÄ±lÄ± ve ÅŸalvarlÄ± kÄ±yafetlerini Ã§Ä±kartarak Ã¼niforma giydirdi.


Cerablus'a giren Ã–SO birlikleri kentten Ã§ekiliyor

25 AÄŸustos 2016'da baÅŸlayan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ± ile Cerablus'a giren Ã–SO kentteki savaÅŸÃ§Ä±larÄ±nÄ± geri Ã§ekme kararÄ± aldÄ±.


Gelenek bozulmadÄ± Obama helikopterle Beyaz Saray'dan ayrÄ±ldÄ±

8 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Barack Obama, baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunu Trump'a devrederek Beyaz Saray'a helikoptere binerek veda etti.