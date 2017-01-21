Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 19:31

ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'Ä±n kÄ±yafetindeki ilginÃ§ detay


ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± olan Donald Trump'Ä±n eÅŸi Melania Trump'Ä±n kÄ±yafeti ve eldiven seÃ§imi eski ABD BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1961'de benzer kÄ±yafet giyen Jacqueline Kennedy'yi anÄ±msattÄ±.

Donald Trump Washington'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci baÅŸkanÄ± olarak göreve baÅŸladÄ±. 8 KasÄ±m 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresi'ndeki törende Yüksek Mahkeme BaÅŸyargÄ±cÄ± John Roberts'Ä±n huzurunda yemin ederek ABD'nin 45'inci BaÅŸkanÄ± oldu.Törende Trump kadar ilgi çeken bir isim de eÅŸi yani ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump oldu. ABD'nin yeni First Lady'sÄ± Ralph Lauren imzalÄ± bebek mavisi bir elbiseyle törende yerini aldÄ±. Melania, kÄ±yafetini, aynÄ± tonlardaki stilettolarÄ± ve eldivenleriyle kombinledi. 46 yaÅŸÄ±ndaki Melania, sade bir saç ve makyajla kÄ±yafetini bütünledi. Büyük gün için favori tasarÄ±mcÄ±sÄ± Ralph Lauren'i seçen Melania'nÄ±n bu kombini moda otoritelerinden de geçer not aldÄ±. Melania'nÄ±n mavi renk ve eldiven seçimi, eski ABD BaÅŸkanÄ± John F. Kennedy'nin göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 1961'de benzer kÄ±yafet giyen Jacqueline Kennedy'yi akÄ±llara getirdi. Öte yandan Ralph Lauren'in Hillary Clinton'Ä±n da favori tasarÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu biliniyor. Obama çifti, Beyaz Saray'Ä±n yeni sahiplerini oldukça sÄ±cak karÅŸÄ±ladÄ±. Melania Trump, Michelle Obama'ya Tiffany marka mücevher seti hediye etti.

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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


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