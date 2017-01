ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'Ä±n kÄ±yafetindeki ilginÃ§ detay

ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın kıyafeti ve eldiven seçimi eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin göreve başladığı 1961'de benzer kıyafet giyen Jacqueline Kennedy'yi anımsattı.

Donald Trump Washington'da görkemli bir törenle yemin edip ABD'nin 45'inci başkanı olarak göreve başladı. 8 Kasım 2016'daki seçimleri kazanan Donald Trump, ABD Kongresi'ndeki törende Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda yemin ederek ABD'nin 45'inci Başkanı oldu.Törende Trump kadar ilgi çeken bir isim de eşi yani ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump oldu. ABD'nin yeni First Lady'sı Ralph Lauren imzalı bebek mavisi bir elbiseyle törende yerini aldı. Melania, kıyafetini, aynı tonlardaki stilettoları ve eldivenleriyle kombinledi. 46 yaşındaki Melania, sade bir saç ve makyajla kıyafetini bütünledi. Büyük gün için favori tasarımcısı Ralph Lauren'i seçen Melania'nın bu kombini moda otoritelerinden de geçer not aldı. Melania'nın mavi renk ve eldiven seçimi, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin göreve başladığı 1961'de benzer kıyafet giyen Jacqueline Kennedy'yi akıllara getirdi. Öte yandan Ralph Lauren'in Hillary Clinton'ın da favori tasarımcısı olduğu biliniyor. Obama çifti, Beyaz Saray'ın yeni sahiplerini oldukça sıcak karşıladı. Melania Trump, Michelle Obama'ya Tiffany marka mücevher seti hediye etti.