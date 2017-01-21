Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 20:08

ABD baÅŸkanlÄ±k devir iÅŸleri nedeniyle Astana'ta katÄ±lmayacak


ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Suriye'de barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in Astana'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüÅŸmelerine, baÅŸkanlÄ±k devir iÅŸlemlerinden dolayÄ± heyet yollanmayacaÄŸÄ±nÄ± fakat ülkedeki büyükelçilerinin toplantÄ±ya katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Geçici olarak BakanlÄ±k SözcülüÄŸü yapan Mark Toner, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Astana görüÅŸmelerine ABD'nin Kazakistan Büyükelçisinin katÄ±lacaÄŸÄ± belirtti.Toner, ABD'nin Suriye'de yaÅŸanan iç savaÅŸÄ± sona erdirmek için politik çözüm yollarÄ± arayÄ±ÅŸÄ± içinde olduÄŸunu vurguladÄ±.

"BAÅžKANLIK DEVÄ°R Ä°ÅžLERÄ° NEDENÄ°YLE HEYET KATILAMAYACAK"

Donald Trump'Ä±n BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna geçiÅŸinden dolayÄ± Astana'ya Washington'dan heyet yollamayacaklarÄ±nÄ± kaydeden Toner, "Gözlemci olarak Kazakistan'a davet edilmemizi memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. BaÅŸkanlÄ±k devir iÅŸleri nedeniyle yaÅŸanan yoÄŸunluktan dolayÄ± Washington'dan bir heyet Astana konferansÄ±na katÄ±lamayacaktÄ±r. ABD, Kazakistan'daki büyükelçimiz tarafÄ±ndan temsil edilecektir." ifadelerini kullandÄ±.

 

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