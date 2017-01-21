Ana Sayfa | DÃœNYA 21/01/2017 20:17

Michelle Obama Melania Trump'Ä±n getirdiÄŸi hediyeyi ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi


Michelle Obama, ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devir teslim tÃ¶reninde Melania Trump'Ä±n getirdiÄŸi hediye karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi.

Tüm dünya dün Donald Trump'Ä±n ABD'nin 45'inci BaÅŸkanÄ± olarak görevi devraldÄ±ÄŸÄ± yemin törenine kilitlendi. Törende yaÅŸanan bazÄ± olaylar sosyal medyada viral oldu. Bunlardan biri de Michelle Obama'nÄ±n Melania Trump'Ä±n getirdiÄŸi hediyeyi ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemediÄŸi anlara aitti.

PAKETÄ° NE YAPACAÄžINI BÄ°LEMEDÄ°

Donald Trump dün yemin etmeden önce gelenekler gereÄŸi eÅŸi Melania ile birlikte Obama çiftiyle kahve içmek üzere Beyaz Saray'a gitti. Trump ve eÅŸini, Obamalar kapÄ±da karÅŸÄ±ladÄ±.KarÅŸÄ±lama sÄ±rasÄ±nda Melania Trump kÄ±yafetiyle aynÄ± rengi taÅŸÄ±yan büyük bir hediye paketini Michelle Obama'ya uzattÄ±.Melania Trump'Ä±n getirdiÄŸi hediye, ABD'nin ve dünyanÄ±n en lüks mücevhercisi Tiffany& Co'ya aitti. Michelle Obama hediyeyi kibarca kabul etti ama bu büyük paketi ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemedi.

KAMERALARA YANSIDI

FotoÄŸraf çekimi için poz vermesi beklenen Michelle Obama'nÄ±n birkaç saniye süren kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± kameralara yansÄ±dÄ±. Eski First Lady'nin yardÄ±mÄ±na eÅŸi Barack Obama koÅŸtu. Obama paketi alÄ±p arkaya uzattÄ±ktan sonra fotoÄŸraf çekimi gerçekleÅŸtirildi.

''ÅžÄ°MDÄ°DEN BÄ°R ÇÖP KOVASI ARIYOR''

Bu anlarÄ±n sosyal medyanÄ±n diline düÅŸmesi ise uzun sürmedi. Kameraya bakarken yakalanan Michelle Obama için, "ben ÅŸimdi bunu ne yapacaÄŸÄ±m' der gibi bakÄ±yor" yorumu yapÄ±ldÄ±. Bir Twitter kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n "Åžimdiden bir çöp kovasÄ± arÄ±yor" yorumu ise büyük beÄŸeni topladÄ±.

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ABD baÅŸkanlÄ±k devir iÅŸleri nedeniyle Astana'ta katÄ±lmayacak

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