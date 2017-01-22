ABD BaÅŸkanÄ± Trump ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nda medyaya yÃ¼klendi

Medyada Ã§Ä±kan CIA-Trump kavgasÄ±na dair haberlerden sonra ABD'nin resmen BaÅŸkanÄ± olan Donald Trump CIA'nin Virginiaâ€™daki merkezini ziyaret ederek Ã¶nemli mesajlar verdi

Rusya’nÄ±n Trump lehine ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerini etkilediÄŸi iddialarÄ± ile gündeme gelen Trump-CIA kavgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeni BaÅŸkan'Ä±n ilk duraÄŸÄ±nÄ±n CIA merkezi olmasÄ± iliÅŸkilerin yumuÅŸayacaÄŸÄ± sinyalini veriyor. CIA çalÄ±ÅŸanlarÄ± ile bir araya gelen Trump, "Ben yüzde 1000 sizinleyim. Ä°stihbarat toplumu ve CIA’ye yönelik Donald Trump’tan daha güçlü hisleri olan kimse yok. ArkanÄ±zdayÄ±m. Daha çok arkanÄ±zda olacaÄŸÄ±m.” dedi. ABD medyasÄ±nÄ± dürüst olmamakla suçlayan Trump, ÅŸöyle devam etti: “Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±n burasÄ± olmasÄ±nÄ±n sebebi biliyorsunuz medya ile devam eden bir savaÅŸÄ±m var. Onlar yeryüzündeki en haysiyetsiz ÅŸeyler. Ä°stihbarat toplumu ile aramda bir kin olduÄŸunu söylüyorlar. Benim burada olmamÄ±n sebebi bu iddialarÄ±n tam tersidir.” YaklaÅŸÄ±k 400 CIA çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Trump, “Sizi seviyorum, size saygÄ± duyuyorum. Biz tekrar kazanmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z ve bunun da baÅŸÄ±nÄ± siz çekeceksiniz.” dedi.