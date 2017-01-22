Trump'Ä±n o sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± kadÄ±nlar sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kadÄ±nlara iliÅŸkin sÃ¶ylemleri nedeniyle Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen KadÄ±nlar YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ile protesto edildi

New York'ta çoÄŸunluÄŸu kadÄ±nlarÄ±n ve gençlerin oluÅŸturduÄŸu 250 bin civarÄ±ndaki AmerikalÄ±, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Merkezinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Dag Hammarskjold Park'ta toplandÄ±.Trump'Ä±n seçim kampanyasÄ±nda Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton ve kadÄ±nlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan bir üslup kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden göstericiler, 2. Cadde ve 42. Sokak güzergahÄ±ndan 5. Cadde'deki Trump Tower'a doÄŸru yürüdü.YürüyüÅŸte, "New York'un First Lady'si" olarak anÄ±lan Belediye BaÅŸkanÄ± Bill de Blasio'nun eÅŸi Chirlane McCray, sinema sanatçÄ±sÄ± ve aktivist Cynthia Nixon, Rosie Perez, Taylor Schilling, Whoopie Goldberg ve Dame Helen Mirren ile birlikte ünlü sanatçÄ± Yoko Ono da yer aldÄ±. Ono, yürüyüÅŸe tekerlekli sandalye yardÄ±mÄ±yla geldi.Pankartlarda yer alan mesajlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunu, Trump karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ifadelerle sosyal adalet, sivil haklar ve cinsiyet eÅŸitliÄŸi konularÄ± oluÅŸturdu.

Film yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan tepki

Sundance Film Festivali'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Utah'ta da Charlize Theron, Joshua Jackson, Aisha Tyler, Chelsea Handler ve Mary McCormack gibi ünlü isimler, Park City'de KadÄ±nlar YürüyüÅŸü'ne katÄ±ldÄ±.Birçok Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± ise 700 bine yakÄ±n kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Los Angeles'taki yürüyüÅŸte yer aldÄ±.

Aktivist sinema oyuncusu Ashley Judd, Washington mitingindeki "Kötü KadÄ±n" konuÅŸmasÄ±yla alkÄ±ÅŸ topladÄ±.Los Angeles, New York, Washington'daki gösterilerin her birine, Trump'Ä±n göreve baÅŸlama ve yemin töreninde yer alandan daha fazla AmerikalÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüldü.