BeÅŸik gibi sallandÄ±lar tsunami uyarÄ±sÄ± verildi

Papua Yeni Gineâ€™de meydana gelen 8 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± verildi
Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adasÄ± olan Depremin ardÄ±ndan geniÅŸ çaplÄ± tsunami uyarÄ±sÄ± verildi.
Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adasÄ± olan Depremin ardÄ±ndan geniÅŸ çaplÄ± tsunami uyarÄ±sÄ± verildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ilk iÅŸ olarak Winston Churcill bÃ¼stÃ¼nÃ¼ Oval Ofis'e taÅŸÄ±dÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, kadÄ±nlara iliÅŸkin sÃ¶ylemleri nedeniyle Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenen KadÄ±nlar YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ile protesto edildi
Medyada Ã§Ä±kan CIA-Trump kavgasÄ±na dair haberlerden sonra ABD'nin resmen BaÅŸkanÄ± olan Donald Trump CIA'nin Virginiaâ€™daki merkezini ziyaret ederek Ã¶nemli mesajlar verdi