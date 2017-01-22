Ana Sayfa | DÃœNYA 22/01/2017 07:50

BeÅŸik gibi sallandÄ±lar tsunami uyarÄ±sÄ± verildi

tsunami

Papua Yeni Gineâ€™de meydana gelen 8 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan tsunami uyarÄ±sÄ± verildi

Merkez üssü 175 bin nüfuslu Bougainville adasÄ± olan Depremin ardÄ±ndan geniÅŸ çaplÄ± tsunami uyarÄ±sÄ± verildi.

 
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