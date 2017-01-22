Obama'nÄ±n kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bÃ¼stÃ¼ Trump yerine koydu

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ilk iÅŸ olarak Winston Churcill bÃ¼stÃ¼nÃ¼ Oval Ofis'e taÅŸÄ±dÄ±

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Trump eski baÅŸkan Obama'nÄ±n Oval Ofis'ten kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir büstü yeniden daha ilk günden geri getirdi. Görekmli bir yemin töreniyle göreve baÅŸlayan Trump, ilk iÅŸ gününe baÅŸladÄ±.Ä°lk iÅŸ olarak imzaladÄ±ÄŸÄ± kararnameler dÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸma odasÄ±nda dekoratif bir deÄŸiÅŸikliÄŸe de giden Trump Obama döneminde kaldÄ±rÄ±lan Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taÅŸÄ±dÄ±. Trump'Ä±n bu kararÄ±nÄ±n bir mesaj içerip içermediÄŸi bilinmiyor.

Obama döneminde Ä°ngiltere'nin eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Winston Churcill'in büstünün Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduÄŸu odaya taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n önümüzdeki PerÅŸembe günü Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile Washington'da buluÅŸmasÄ± bekleniyor.