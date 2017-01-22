KÄ±rgÄ±zistan'daki uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

KÄ±rgÄ±zistan'daki uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 39'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Hong Kong-BiÅŸkek seferini yapan ACT havayollarÄ±na ait kargo uçaÄŸÄ±nÄ±n BiÅŸkek'te düÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 39'a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi’nden yapÄ±lan açÄ±klamada, uçak kazasÄ± sonrasÄ±nda yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±lan 29 yaÅŸÄ±ndaki SagÄ±nbek Rahmanov’un tüm müdahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, kazada yaralanan 16 kiÅŸinin tedavilerinin BiÅŸkek’teki hastanelerde sürdüÄŸü kaydedildi.BiÅŸkek UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, ACT HavayollarÄ±na ait uçak, iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 16 Ocak'ta TSÄ° 04.20'de Daça Su yerleÅŸim birimine düÅŸmüÅŸtü. Kazada, kaptan pilot Ä°brahim Gürcan DirancÄ±, ikinci pilot KazÄ±m Öndül, yükleme uzmanÄ± Melih Aslan ve uçuÅŸ teknisyeni Ä°hsan Koca'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 34 KÄ±rgÄ±zistan vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.UçaÄŸÄ±n karakutularÄ± analiz için Moskova'ya gönderilmiÅŸ, karakutularÄ±n önceki gün deÅŸifre edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilmiÅŸti.