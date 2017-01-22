Le Pen AB'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kendisi bile bilmiyor dedi

Fransaâ€™daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cepheâ€™nin (FN) lideri Marine Le Pen, AB'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama bunu kendisinin henÃ¼z bilmediÄŸini sÃ¶yledi

Le Pen Bild am Sonntag gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ''AB öldü ancak bunu kendisi henüz bilmiyor. Tüm branÅŸlarda baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±. Ekonomik olarak büyüme oldukça yavaÅŸ. Sosyal olarak iÅŸsizlik ve yoksulluk çok yüksek. Güvenlik konusunda AB kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± korumaktan aciz terörizme bile bizi karÅŸÄ± koruyamÄ±yor.'' dedi.

Fransa'nÄ±n AB üyeliÄŸinin geleceÄŸi konusuna da deÄŸinen Le Pen, ''SÄ±nÄ±rlar, para, ekonomi ve yargÄ±dan oluÅŸan konulardakiegemenliklerimizi AB'den geri isteyeceÄŸiz. AB 'evet' derse o zaman milletlerden oluÅŸan tek Avrupa'yÄ± kurarÄ±z. Ya da hayÄ±r derse ben o zaman FransÄ±zlara AB'den çÄ±kmak zorunda olduÄŸumuzu anlatÄ±r ve bunu oylatÄ±rÄ±m'' ifadesini kullandÄ±.

Le Pen, Koblenz'te kendileri protesto edenler hakkÄ±ndaki görüÅŸlerinin sorulmasÄ± üzerine, ''Bunlar hep aynÄ±; aÅŸÄ±rÄ± solcular. Bu insanlar demokrasiyi hiçbir zaman kabul etmediler. Herkesin özgürce konuÅŸmasÄ± demokrasiye aittir. Bizi yüzlerce polisin korumasÄ±nÄ± siz normal mi buluyorsunuz Geert Wilders (Hollanda), Ulusal Cephe ve AfD (Almanya için Alternatif Partisi) baÅŸkasÄ± konuÅŸmasÄ±n diye hiçbir zaman protestoda bulunmadÄ±. Biz demokratlarÄ±z'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.