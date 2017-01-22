Ana Sayfa | DÃœNYA 22/01/2017 20:27

ABD'deki faciada Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi can verdi

kasÄ±rga

ABD'de etkili olan kasÄ±rga nedeniyle 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'de etkili olan kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.ABD'nin Georgia eyaletinde etkili olan kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 23 kiÅŸi de yaralandÄ±. Yetkililer bölgede kasÄ±rga uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Georgia Acil Durum Yönetimi Kurumu, Cook, Brooks ve Berrien'de çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. Yetkililer, vatandaÅŸlara camlardan uzak durmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

italya

Ä°talya'daki faciada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 6. kiÅŸinin cesedi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, kayÄ±p 23 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump aleyhinde yapÄ±lan gÃ¶sterilere ne dedi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump aleyhinde yapÄ±lan gÃ¶steriler hakkÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Marine Le Pen

Le Pen AB'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kendisi bile bilmiyor dedi

Fransaâ€™daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cepheâ€™nin (FN) lideri Marine Le Pen, AB'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ama bunu kendisinin henÃ¼z bilmediÄŸini sÃ¶yledi