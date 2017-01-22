ABD'deki faciada Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi can verdi

ABD'de etkili olan kasÄ±rga nedeniyle 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

ABD'de etkili olan kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.ABD'nin Georgia eyaletinde etkili olan kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 23 kiÅŸi de yaralandÄ±. Yetkililer bölgede kasÄ±rga uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Georgia Acil Durum Yönetimi Kurumu, Cook, Brooks ve Berrien'de çok sayÄ±da vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi. Yetkililer, vatandaÅŸlara camlardan uzak durmalarÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.