Ana Sayfa | DÃœNYA 22/01/2017 20:52

Ä°talya'daki faciada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

italya

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 6. kiÅŸinin cesedi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, kayÄ±p 23 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

ÇÄ±ÄŸ düÅŸen Hotel Rigopiano enkazÄ±nda zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen  arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam ederken, kurtarÄ±lanlar, hayatÄ±nÄ±  kaybedenler ve kayÄ±p sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgiler güncellendi.Ä°talyan itfaiyesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, kayÄ±plardan bir erkeÄŸe ait  olduÄŸu düÅŸünülen bir cesede ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin bulduÄŸu  son cesetle felakette ölenlerin sayÄ±sÄ± 6’ya yükseldi. Åžu ana kadar, enkazdan saÄŸ  kurtarÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 11 olurken, halen 23 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.  KayÄ±plar arasÄ±nda, Ä°talya’da oturum izni olan Senegalli otel çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu  belirtildi.SaÄŸ kurtarÄ±lan 11 kiÅŸiden çoÄŸunluÄŸunun çÄ±ÄŸ düÅŸtüÄŸü sÄ±rada üst katlarda  olduÄŸu ve bu nedenle kendilerine daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlere yansÄ±dÄ±.Bu arada, çÄ±ÄŸ düÅŸmeden birkaç saat önce bölgede yaÅŸanan depremler  nedeniyle otel müÅŸterilerinin otelden ayrÄ±lmak için talepte bulunduklarÄ±, buna  karÅŸÄ±lÄ±k otele giden yollarÄ±n açÄ±lmasÄ± için otel yönetiminin valiliÄŸe mail  göndererek, yardÄ±m talebinde bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Bir diÄŸer yandan, otelin üzerine düÅŸen çÄ±ÄŸÄ±n 4 bin dolu tÄ±r aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na  denk olduÄŸu ifade edildi.BaÅŸkent Roma'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 180 kilometre doÄŸusundaki Gran Sasso Milli  ParkÄ± içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, çarÅŸamba günü bölgede meydana gelen ve  büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çÄ±ÄŸ düÅŸmüÅŸtü.Öte yandan, Büyük Riskler Komisyonu’ndan yapÄ±lan son uyarÄ±da, geçen  aÄŸustostan bu yana da pek çok sarsÄ±ntÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi ülkenin orta kesiminde 7  büyüklüÄŸünde depremlerin olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.

 
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