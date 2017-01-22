Ä°talya'daki faciada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ä°talya'nÄ±n orta kesiminde geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ meydana gelen depremlerin ardÄ±ndan dÃ¼ÅŸen Ã§Ä±ÄŸÄ±n altÄ±nda kalan otel enkazÄ±ndan 6. kiÅŸinin cesedi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, kayÄ±p 23 kiÅŸiyi arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

ÇÄ±ÄŸ düÅŸen Hotel Rigopiano enkazÄ±nda zorlu kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen arama-kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z devam ederken, kurtarÄ±lanlar, hayatÄ±nÄ± kaybedenler ve kayÄ±p sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin bilgiler güncellendi.Ä°talyan itfaiyesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, kayÄ±plardan bir erkeÄŸe ait olduÄŸu düÅŸünülen bir cesede ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°tfaiye ekiplerinin bulduÄŸu son cesetle felakette ölenlerin sayÄ±sÄ± 6’ya yükseldi. Åžu ana kadar, enkazdan saÄŸ kurtarÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 11 olurken, halen 23 kiÅŸinin kayÄ±p olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. KayÄ±plar arasÄ±nda, Ä°talya’da oturum izni olan Senegalli otel çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu belirtildi.SaÄŸ kurtarÄ±lan 11 kiÅŸiden çoÄŸunluÄŸunun çÄ±ÄŸ düÅŸtüÄŸü sÄ±rada üst katlarda olduÄŸu ve bu nedenle kendilerine daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlere yansÄ±dÄ±.Bu arada, çÄ±ÄŸ düÅŸmeden birkaç saat önce bölgede yaÅŸanan depremler nedeniyle otel müÅŸterilerinin otelden ayrÄ±lmak için talepte bulunduklarÄ±, buna karÅŸÄ±lÄ±k otele giden yollarÄ±n açÄ±lmasÄ± için otel yönetiminin valiliÄŸe mail göndererek, yardÄ±m talebinde bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.Bir diÄŸer yandan, otelin üzerine düÅŸen çÄ±ÄŸÄ±n 4 bin dolu tÄ±r aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na denk olduÄŸu ifade edildi.BaÅŸkent Roma'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 180 kilometre doÄŸusundaki Gran Sasso Milli ParkÄ± içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, çarÅŸamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çÄ±ÄŸ düÅŸmüÅŸtü.Öte yandan, Büyük Riskler Komisyonu’ndan yapÄ±lan son uyarÄ±da, geçen aÄŸustostan bu yana da pek çok sarsÄ±ntÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi ülkenin orta kesiminde 7 büyüklüÄŸünde depremlerin olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± da yapÄ±ldÄ±.