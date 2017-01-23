Ä°ran'da Ã§Ã¶ken binanÄ±n enkazÄ±nda 4 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da geÃ§tiÄŸimiz hafta Ã§Ã¶ken binanÄ±n en enkazÄ±ndan en az 4 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

BinanÄ±n çökmesinin ardÄ±ndan 20'den fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. BinanÄ±n enkazÄ±ndaki arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

Reuters'Ä±n haberine göre, Ä°ran Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri biriminin BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Ä°smail Farahani, devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Dört kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ± ve kimlik tespiti için adli tÄ±pa gönderildi" dedi.

Farahani, bulunan cesetlerin zemin katta olduÄŸunu da sözlerine ekledi.

Tahran'Ä±n merkezi bir yerinde bulunan Plasco binasÄ±nda geçen hafta önce yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸ ve bina boÅŸaltÄ±ldÄ±ktan sonra itfaiyenin içeride söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken çökmüÅŸtü. BinanÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Türkiye, Ä°ngiltere ve Almanya büyükelçilikleri güvenlik gerekçesiyle tedbir olarak boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Hasar 500 milyon dolar olarak hesaplanÄ±yor

Yetkililer, binanÄ±n güvenlik standartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamamasÄ±ndan dolayÄ± içinde bulunan maÄŸaza ve iÅŸyerlerinin sigortasÄ±z olduÄŸunu belirterek, toplam zararÄ±n 500 milyon dolara yakÄ±n olduÄŸunu ifade ediyor.

Çöken Plasco binasÄ±nda ev ve ofisler, binanÄ±n en altÄ±nda ise bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi yer alÄ±yordu. Ancak bir süredir binanÄ±n güvenliÄŸiyle ilgili bazÄ± kaygÄ±lar olduÄŸu belirtiliyor.

Reuters'Ä±n haberine göre, Ä°ran Devlet Televizyonu'na konuÅŸan itfaiye sözcüsü, binada aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak konfeksiyon atölyelerinin bulunduÄŸunu belirterek, "Güvenlik kaygÄ±larÄ±ndan dolayÄ± belediye tarafÄ±ndan binanÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi yönünde defalarca uyarÄ±lar yapÄ±ldÄ±" dedi.

BinayÄ±, devrim öncesinin ünlü iÅŸ adamlarÄ±ndan Ä°ranlÄ± Yahudi Habibullah Elganyan inÅŸa etmiÅŸti.

Ä°nÅŸaatÄ± 1962'de tamamlanan Plasco, o dönem Tahran'Ä±n en yüksek binasÄ±ydÄ±. Daha sonra ise Tahran'da Plasco'dan da yüksek binalar inÅŸa edilmiÅŸti.

Elganyan ise 1979 Ä°ran Devrimi'nin ardÄ±ndan Ä°srail ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekçesiyle tutuklanmÄ±ÅŸ ve idam edilmiÅŸti.