ABD'deki felakette Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

ABD'nin gÃ¼neyinde etkili olan olumsuz hava ÅŸartlarÄ±, 48 saat iÃ§inde 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu

Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin bir bölümünde meydana gelen fÄ±rtÄ±na, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve hortum nedeniyle birçok bina yÄ±kÄ±ldÄ±, can kayÄ±plarÄ± meydana geldi.15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bölgede, 30'a yakÄ±n kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Florida'nÄ±n Panhadle bölgesi ile Alabama'nÄ±n güneyinde hortum uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±, Georgia Valisi Nathan Deal, eyaletin 7 idari bölgesinde olaÄŸanüstü hal ilan etti. Georgia'da pazar sabahÄ± etkili olan hortumda en az 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Georgia Acil Durum Yönetimi ekiplerinin yardÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

Trump, bölge sakinlerine yardÄ±m sözü verdi

Ülkenin güneyinde toplam 38 milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgelerde etkili olan olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 4 milyon 800 bin kiÅŸinin risk altÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi.ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'Ä± telefonla arayarak baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunduÄŸu ve Georgia ve Florida eyaletleri için yardÄ±m sözü verdiÄŸi kaydedildi.