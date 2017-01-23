Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 07:16

FlaÅŸ iddia el BaÄŸdadi Musul'daki hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaralandÄ± mÄ±

el BaÄŸdadi

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž lideri Ebubekir el BaÄŸdadi'nin Musul yakÄ±nlarÄ±ndaki hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi

DEAÅž'in Rakka veya Musul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen lideri Ebubekir el BaÄŸdadi'nin Irak'Ä±n PKK kontrolündeki Sincar kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki el Baac'a yönelik hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaralandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Al Masdar portalÄ±na dayandÄ±rÄ±lan habere göre, BaÄŸdadi'yi hedef aldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen saldÄ±rÄ±nÄ±n ABD öncülüÄŸündeki uluslararasÄ± koalisyon tarafÄ±ndan mÄ±, yoksa Irak tarafÄ±ndan mÄ± gerçekleÅŸtirildiÄŸi bilinmiyor.

Al Masdar, söz konusu haberinde iddialarÄ± henüz teyit edemediklerini de belirtti. El Baac, IÅžÄ°D'in Irak'ta Musul ve Telafer'den sonra en büyük üçüncü merkezi.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜÄžÜ VE YARALANDIÄžI DUYURULDU

BaÄŸdadi'nin 2015 Nisan ve 2016 Haziran aylarÄ±nda da operasyonlarda yaralandÄ±ÄŸÄ± haberleri gelmiÅŸ, ancak haberler teyit edilememiÅŸti. YÄ°ne 2016 yÄ±lÄ±nda BaÄŸdai'nin öldüÄŸüne dair iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ ancak ABD ve koalisyon, haberleri doÄŸrulayamamÄ±ÅŸtÄ±.

SES KAYDI YAYINLANMIÅžTI

Uzun süredir görüntülü mesaj yayÄ±nlamayan BaÄŸdadi'ye ait olduÄŸu öne sürülen bir ses kaydÄ±, örgüt tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz KasÄ±m ayÄ±nda internetten yayÄ±nlanarak, öldüÄŸü yönünündeki iddialara cevap verilmiÅŸti.

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