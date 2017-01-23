ABD BaÅŸkanÄ± Trump Netanyahu ile OrtadoÄŸu'yu gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede OrtadoÄŸu'daki gÃ¼venlik sorunu ele aldÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile telefon görüÅŸmesi yaparak, ABD-Ä°srail iliÅŸkilerini ve "OrtadoÄŸu'da güvenliÄŸin ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±" konularÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Ä°LK ÖNCE NETANYAHU'YU ARADI

Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun görüÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. GörüÅŸmede Trump'Ä±n, iki ülke arasÄ±ndaki askeri, istihbari ve güvenlik noktasÄ±ndaki yakÄ±n iliÅŸkilere deÄŸindiÄŸi belirtilen açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Trump ve Netanyahu, Ä°ran'Ä±n tehdit unsuru oluÅŸturduÄŸu konusu da dahil olmak üzere bir çok farklÄ± konuda yakÄ±n temas içerisinde olacaklarÄ± noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler. Trump, Ä°srail'in güvenliÄŸini koÅŸulsuz destekleyeceÄŸini, DEAÅž ve diÄŸer radikal örgütlerle mücadele konusunun yönetiminin önceliklerinden birisi olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi."

ÅžUBAT AYINDA BEYAZ SARAY'A DAVET ETTÄ°

AçÄ±klamada ayrÄ±ca, Trump ve Netanyahu'nun Filistin-Ä°srail meselesini de ele aldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, Trump'Ä±n sorunun sadece iki ülke arasÄ±nda gerçekleÅŸecek görüÅŸmeler yoluyla çözüleceÄŸini ve ABD'nin bunun saÄŸlanmasÄ± için uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi bildirildi.

Trump'Ä±n Netanyahu'yu ÅŸubat ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi de bildirildi.

"BENÄ° BEKLEYÄ°N" DEMÄ°ÅžTÄ°

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± üzere ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump, baÅŸkan seçildikten sonra BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda inÅŸa edilen Yahudi yerleÅŸim birimlerinin "derhal ve tamamen" durdurulmasÄ±nÄ± talep eden kararÄ± eleÅŸtirmiÅŸ, Netanyahu'ya "Beni bekleyin" mesajÄ± göndermiÅŸti.

BEYAZ SARAY'A Ä°LK ZÄ°YARET Ä°NGÄ°LTERE'DEN

Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'a yerleÅŸmesinin ardÄ±ndan ilk yabancÄ± misafirinin de Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May olacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. May'in cuma günü Washington'a gelerek Trump'la görüÅŸeceÄŸi belirtildi.