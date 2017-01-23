Trump'Ä±n yemin tÃ¶renine kaÃ§ kiÅŸi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusu ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yemin tÃ¶renine gelenlerin sayÄ±sÄ± basÄ±n ve bakanlÄ±k tarafÄ±ndan hala tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Donald Trump'tan sonra ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n ekibi de Amerikan medyasÄ±nÄ±, katÄ±lÄ±mla ilgili haberleri nedeniyle sert bir ÅŸekilde eleÅŸtirdi.Medya tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan fotoÄŸraflar, Trump'Ä±n törenine Obama'nÄ±n 2009'daki yemin törenine kÄ±yasla daha az kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.Yemin törenine kaç kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair resmi bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±.Ancak Trump, cumartesi günü CIA'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette katÄ±lÄ±mcÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 'bir buçuk gibi gözüktüÄŸünü' söyledi.ABD BaÅŸkanÄ±, bunun daha az olduÄŸunu söyleyen gazetecilerin, 'dünyadaki en haysiyetsiz kiÅŸiler olduÄŸunu' belirtti.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜ: TÖRENÄ° 720 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° Ä°ZLEDÄ°

Trump'Ä±n basÄ±n sözcüsü Sean Spicer ise töreni yaklaÅŸÄ±k 720,000 kiÅŸinin izlediÄŸini söyledi.Pazar günü Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, 'ABD medyasÄ±nÄ±n, seçimlerin meÅŸruiyetini her geçen gün daha fazla yÄ±pratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±' söyledi.BazÄ± gazete ve TV kanallarÄ± ise bu açÄ±klama üzere, haberlerinde bir yanlÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yönetimin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirtti.

BAÅžDANIÅžMANI ABD MEDYASINI ELEÅžTÄ°RDÄ°

New York Times gibi gazeteler ile CNN ve ABC News gibi TV kanallarÄ±, bu açÄ±klanan sayÄ±larÄ±n doÄŸruyu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nda Ä±srar eden haberler yayÄ±mladÄ±. Son olarak Trump'Ä±n baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Kellyanne Conway ise NBC TV kanalÄ±nda ABD medyasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Conway NBC'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n sunucusu Chuck Todd'la tartÄ±ÅŸtÄ±.Conway, 'katÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n gerçek sayÄ±sÄ±nÄ± belirlemenin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' belirtti. Bunun üzerine kendisine gülen Todd'a Conway'in tepkisi, "Bana istediÄŸiniz kadar gülebilirsiniz. Bana gülmeniz basÄ±nÄ±n bizi nasÄ±l ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da temsili niteliÄŸinde." dedi.