Masada tek kart var 'Suriye Arap Cumhuriyeti'

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Astana'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde taraflarÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kartlarda "Suriye Arap Cumhuriyeti" yazmasÄ± dikkat Ã§ekti.

Türkiye ve Rusya'nÄ±n giriÅŸimiyle Astana'da düzenlenen Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ oturumunun ardÄ±ndan ara verilen görüÅŸmelerin ne kadar süreceÄŸi ya da nasÄ±l ilerleyeceÄŸi halen belirsizken, görüÅŸmede kabul edilmesi beklenen ortak bildiri taslaÄŸÄ± basÄ±na yansÄ±dÄ±. Taslakta, tüm gruplara IÅžÄ°D ve Fetih el Åžam'dan ayrÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

RUSYA, TÜRKÄ°YE, Ä°RAN VE BM ARACI ROLÜNÜ ÜSTLENECEK

Astana'daki Rus heyetine baÅŸkanlÄ±k yapan Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, görüÅŸmelerin yüz yüze olmamasÄ± ve aracÄ±larÄ±n farklÄ± odalarda bulunan heyetler arasÄ±nda mekik diplomasisi yürütmesi yöntemiyle yapÄ±lmasÄ± hâlinde garantör ülkeler olan Rusya, Türkiye ve Ä°ran ile BM'nin aracÄ± rolünü üstlenmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YÜZ YÜZE DEVAM EDÄ°P ETMEYECEÄžÄ° KESÄ°N DEÄžÄ°L

Astana görüÅŸmelerinde, Suriye hükümeti ve silahlÄ± muhalifler ilk kez aynÄ± masada oturuyor. Daha önceki Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerde taraflar yüz yüze deÄŸil, aracÄ±lar üzerinden yapÄ±lan mekik diplomasisi yöntemiyle iletiÅŸim kurmuÅŸtu. GörüÅŸmelerin yüz yüze devam edip etmeyeceÄŸiyse kesin deÄŸil. Zira Reuters'e konuÅŸan muhalif bir kaynak, hükümet yetkilileri ile doÄŸrudan görüÅŸmek gibi bir planlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilileri Astana'daki görüÅŸmelerin 24 saat süreceÄŸini aktardÄ±. Fakat görüÅŸmelerin birkaç gün sürebileceÄŸi de belirtiliyor.

MASADAKÄ° KART DÄ°KKATLERÄ° ÇEKTÄ°

Sputnik muhabiri yuvarlak bir masa çevresinde bir araya gelen Suriye taraflarÄ±nÄ±n önündeki kartlarda 'hükümet' ya da 'muhalefet' gibi ibarelerin yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her bir temsilcinin önünde 'Suriye Arap Cumhuriyeti' yazan kartlarÄ±n bulunduÄŸunu aktardÄ±.Astana'daki görüÅŸmelerde, Rusya ve Türkiye'nin giriÅŸimiyle Suriye'de AralÄ±k 2016'da saÄŸlanan ateÅŸkesin nasÄ±l güçlendirilebileceÄŸinin üzerinde durulmasÄ± bekleniyor.Muhalefet heyetinden Yahya Aridi ise gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± bir açÄ±klamada, 'görüÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±z olmamasÄ±nÄ±n, insani meselelerin baÅŸarÄ±lÄ± bir biçimde görüÅŸülmesine baÄŸlÄ± olduÄŸunu' söyledi.

12.40'TA ARA VERÄ°LDÄ°

Bu arada Astana'daki Rixos otelde düzenlenen görüÅŸmelere TSÄ° 12.40'ta ara verildi. BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura dahil olmak üzere heyetler görüÅŸme salonunu terk etti.Öte yandan Sputnik muhabiri, Suriyeli siyasi muhaliflerin otelin lobisinde silahlÄ± muhalifler ile görüÅŸtüÄŸünü aktardÄ±.

ALLUÅž: ATEÅžKESÄ° GÜÇLENDÄ°RMEK Ä°ÇÄ°N DÜNYANIN HER YERÄ°NE GÄ°TMEYE HAZIRIZ

GörüÅŸmelerde muhaliflerin baÅŸ müzakerecisi olan ve CeyÅŸul Ä°slam (Ä°slam Ordusu) liderlerinden Muhammed AlluÅŸ, Suriye'deki ateÅŸkesi güçlendirmek için dünyanÄ±n her yerine gitmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± ifade etti.AlluÅŸ ayrÄ±ca Suriye'de 'güvenliÄŸin saÄŸlanmasÄ±nÄ± ve zulümsüz bir devlet kurulmasÄ±nÄ± amaçladÄ±klarÄ±nÄ±' kaydetti.

HADDAD: AÇILIÅž TOPLANTISI TAMAMLANDI

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad da görüÅŸmelere verilen ara sÄ±rasÄ±nda Sputnik'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Astana görüÅŸmelerinin sonuçlarÄ± konusunda konuÅŸmak için henüz erken olduÄŸunu, sadece açÄ±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ±nÄ± tamamladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

CAFERÄ°: GÖRÜÅžMELERÄ°N AMACI GÜVENÄ° GÜÇLENDÄ°RMEK

Åžam'Ä±n Kazakistan'a gönderdiÄŸi heyetin baÅŸÄ±ndaki Suriye'nin BM Büyükelçisi BeÅŸar el Caferi de Astana görüÅŸmelerinin amacÄ±nÄ±n, yürürlükte olan ateÅŸkesi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmak ve hükümet ile silahlÄ± muhalifler arasÄ±nda güveni güçlendirmek olduÄŸunu belirtti.Astana'da basÄ±na açÄ±k olarak gerçekleÅŸen açÄ±lÄ±ÅŸ toplantÄ±sÄ± ardÄ±ndan hükümet ve muhalefet temsilcileri arasÄ±ndaki görüÅŸmeler basÄ±na kapalÄ± olarak devam edecek.Bununla birlikte karÅŸÄ±t taraflardaki temsilcilerin görüÅŸmelere yüz yüze devam edip etmeyeceÄŸine iliÅŸkin kesin bir açÄ±klama yapÄ±lmazken, Sputnik'e konuÅŸan bir kaynak hükümet ve muhalefet yetkililerinin doÄŸrudan görüÅŸmesinin mümkün olduÄŸunu kaydetti.

ORTAK BÄ°LDÄ°RÄ°NÄ°N TASLAK METNÄ°NDEN: IÅžÄ°D VE FETÄ°H EL ÅžAM'DAN AYRILIN

DiÄŸer taraftan Astana sonucunda kabul edilmesi planlanan ortak bildirinin taslak metninde, Rusya, Ä°ran ve Türkiye'nin Suriye'deki tüm gruplara IÅžÄ°D ve eski ismi El Nusra olan Fetih el Åžam Cephesi'nden ayrÄ±lma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bildiri taslaÄŸÄ±nda, Suriye'de AralÄ±k 2016'da saÄŸlanan garantörü olan Rusya, Türkiye ve Ä°ran'Ä±n IÅžÄ°D ve Fetih el Åžam ile ortak mücadele etmeyi planladÄ±ÄŸÄ± da kaydediliyor.Metinde ayrÄ±ca garantör ülkeler Suriyeli taraflar arasÄ±nda BM'nin 2254 numaralÄ± kararÄ± çerçevesinde görüÅŸmelerin baÅŸlatÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yer alÄ±yor.Al Jazeera televizyonunun aktardÄ±ÄŸÄ±na göre taslak metninde, Rusya, Türkiye ve Ä°ran'Ä±n, silahlÄ± muhaliflerin ÅŸubat ayÄ±nda Cenevre'de yapÄ±lamasÄ± planlanan Suriye barÄ±ÅŸ görüÅŸmelerine katÄ±lmasÄ±nÄ± desteklediÄŸini de belirtiliyor.