Bu kadarÄ± da pes dedirtti genÃ§ kÄ±za tecavÃ¼z anÄ±nÄ± Facebook'tan canlÄ± yayÄ±nladÄ±lar

Ä°sveÃ§'te bir evde Ã¼Ã§ erkeÄŸin bir kadÄ±na tecavÃ¼z sahnelerini Facebook'tan canlÄ± olarak yayÄ±nlamasÄ± polisi harekete geÃ§irdi.

Video malzemesini ele geçiren Uppsala polisi 20 yaÅŸlarÄ±ndaki üç genci "aÄŸÄ±r tecavüz suçu" gerekçesiyle gözaltÄ±na aldÄ±. Dün sabah gelen bir ihbar üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri canlÄ± yayÄ±ndan habersizlermiÅŸ gibi evin kapÄ±sÄ±nÄ± çalarak içerideki tecavüze uÄŸrayan kadÄ±n ve iki erkekle konuÅŸmaya baÅŸladÄ±.

EVDEKÄ° ERKEKLER GÖZALTINA ALINDI

ArdÄ±ndan evdeki erkekleri gözaltÄ±na alan polis ekipleri tecavüze uÄŸrayan genç kadÄ±nÄ± saÄŸlÄ±k kontrolü ve delillerin tespiti için hastaneye sevk etti.Tecavüzcülerin iki ayrÄ± zaman diliminde canlÄ± yayÄ±nladÄ±klarÄ± tecavüz görüntülerini görerek polise telefon eden Linda Johansson adlÄ± genç kÄ±z "Seyrederken kalbim parçalandÄ±. Sabah sekiz sÄ±ralarÄ±nda ben ikinci canlÄ± yayÄ±nÄ± gördüm. Genç kadÄ±n kameranÄ±n önünde otururken videoyu çeken kiÅŸi kadÄ±nÄ± tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmamasÄ± için iknaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. LafÄ± sürekli kadÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±na tÄ±kÄ±yor, çok alaycÄ± konuÅŸuyordu ve yayÄ±n boyunca sürekli gülüyordu. Hemen polise telefon ettim." diye konuÅŸtu.

''Ä°LK ÖNCE KÖTÜ BÄ°R ÅžAKA OLDUÄžUNU DÜÅžÜNDÜM''

KapalÄ± Facebook grubunda tecavüz olayÄ±nÄ± gören Lovisa adlÄ± bir baÅŸka tanÄ±k ta "Ä°ki kiÅŸi kadÄ±nÄ± yataÄŸa zorlayÄ±p tecavüz ettiler. KadÄ±n ÅŸok halindeydi. Ä°lk önce kötü bir ÅŸaka olduÄŸunu düÅŸündüm" dedi. Ä°sveç yasalarÄ±na göre 'aÄŸÄ±r tecavüz suçu' en az dört yÄ±l, en fazla 10 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±labiliyor.