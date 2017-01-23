ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n korumalarÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n korumalarÄ±nÄ±n saÄŸ kollarÄ±nÄ±n hiÃ§ oynamamasÄ± ellerinin tetikte olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yemin töreni öncesi ailesiyle birlikte Washington sokaklarÄ±nda binlerce kiÅŸiyi selamlamasÄ±ndan günler sonra ilginç ayrÄ±ntÄ±lar ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Trump'Ä±n eÅŸiyle araçtan inip ABD'lileri selamladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arkalarÄ±nda yürüyen Amerikan Gizli Servisi ajanlarÄ±ndan birinin saÄŸ kolu hiç kÄ±pÄ±rdamÄ±yordu. Dakikalarca süren yürüyüÅŸ boyunca parmaklarÄ±nda bile en ufak bir oynama olmamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu durum müthiÅŸ bir iddiayÄ± gündeme getirdi. O da Trump ve ailesini koruyan ajanlarÄ±n sahte kol taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ± yönündeydi. Söz konusu sahte kol dÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek herhangi bir suikast giriÅŸimine karÅŸÄ± alÄ±nan bir tedbirdi. AjanÄ±n gerçek saÄŸ kolu kabanÄ±n içinde ve otomatik olarak ateÅŸ etmeye ayarlanmÄ±ÅŸ bir biçimde bir silaha baÄŸlÄ± duruyordu. Ajan olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her an tetikte bekliyordu.