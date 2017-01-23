Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 17:40

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n korumalarÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay


ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n korumalarÄ±nÄ±n saÄŸ kollarÄ±nÄ±n hiÃ§ oynamamasÄ± ellerinin tetikte olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yemin töreni öncesi ailesiyle birlikte Washington sokaklarÄ±nda binlerce kiÅŸiyi selamlamasÄ±ndan günler sonra ilginç ayrÄ±ntÄ±lar ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Trump'Ä±n eÅŸiyle araçtan inip ABD'lileri selamladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arkalarÄ±nda yürüyen Amerikan Gizli Servisi ajanlarÄ±ndan birinin saÄŸ kolu hiç kÄ±pÄ±rdamÄ±yordu. Dakikalarca süren yürüyüÅŸ boyunca parmaklarÄ±nda bile en ufak bir oynama olmamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte bu durum müthiÅŸ bir iddiayÄ± gündeme getirdi. O da Trump ve ailesini koruyan ajanlarÄ±n sahte kol taktiÄŸi uyguladÄ±ÄŸÄ± yönündeydi. Söz konusu sahte kol dÄ±ÅŸarÄ±dan gelecek herhangi bir suikast giriÅŸimine karÅŸÄ± alÄ±nan bir tedbirdi. AjanÄ±n gerçek saÄŸ kolu kabanÄ±n içinde ve otomatik olarak ateÅŸ etmeye ayarlanmÄ±ÅŸ bir biçimde bir silaha baÄŸlÄ± duruyordu. Ajan olasÄ± bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± her an tetikte bekliyordu.

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Rusya Esad rejimini Suriye'deki ateÅŸkes konusunda uyardÄ±

Astana'da devam eden barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya, Esad rejimini ateÅŸkese uymalarÄ± iÃ§in sert bir ÅŸekilde uyardÄ±.


Bu kadarÄ± da pes dedirtti genÃ§ kÄ±za tecavÃ¼z anÄ±nÄ± Facebook'tan canlÄ± yayÄ±nladÄ±lar

Ä°sveÃ§'te bir evde Ã¼Ã§ erkeÄŸin bir kadÄ±na tecavÃ¼z sahnelerini Facebook'tan canlÄ± olarak yayÄ±nlamasÄ± polisi harekete geÃ§irdi.


Masada tek kart var 'Suriye Arap Cumhuriyeti'

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Astana'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde taraflarÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kartlarda "Suriye Arap Cumhuriyeti" yazmasÄ± dikkat Ã§ekti.