Rusya Esad rejimini Suriye'deki ateÅŸkes konusunda uyardÄ±

Astana'da devam eden barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya, Esad rejimini ateÅŸkese uymalarÄ± iÃ§in sert bir ÅŸekilde uyardÄ±.

Türkiye ve Rusya, Moskova ve Ankara'da yapÄ±lan görüÅŸmelerde garantör olarak Esad ve muhalifler arasÄ±nda ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ, ancak rejim güçleri sÄ±k sÄ±k ateÅŸkesi ihlal etmiÅŸti.Rusya'nÄ±n Suriye'deki ateÅŸkes gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, rejim güçlerinin periyodik ateÅŸkes ihlallerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

UYARI 'SERT BÄ°R ÅžEKÄ°LDE' Ä°LETÄ°LDÄ°

Ä°smi açÄ±klanmayan Rus yetkili, rejim güçlerine bazÄ± komutanlarÄ±nÄ±n ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸinin "sert bir ÅŸekilde" iletildiÄŸini aktardÄ±. Suriye'de Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸündeki ateÅŸkesin genel anlamda gözetildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiÄŸi kaydedildi.