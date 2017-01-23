Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 18:29

Rusya Esad rejimini Suriye'deki ateÅŸkes konusunda uyardÄ±


Astana'da devam eden barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Rusya, Esad rejimini ateÅŸkese uymalarÄ± iÃ§in sert bir ÅŸekilde uyardÄ±.

Türkiye ve Rusya, Moskova ve Ankara'da yapÄ±lan görüÅŸmelerde garantör olarak Esad ve muhalifler arasÄ±nda ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ, ancak rejim güçleri sÄ±k sÄ±k ateÅŸkesi ihlal etmiÅŸti.Rusya'nÄ±n Suriye'deki ateÅŸkes gözlem merkezinde görevli üst düzeyli bir yetkili, Ria-Novosti ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, rejim güçlerinin periyodik ateÅŸkes ihlallerinden endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± ifade etti.

UYARI 'SERT BÄ°R ÅžEKÄ°LDE' Ä°LETÄ°LDÄ°

Ä°smi açÄ±klanmayan Rus yetkili, rejim güçlerine bazÄ± komutanlarÄ±nÄ±n ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸinin "sert bir ÅŸekilde" iletildiÄŸini aktardÄ±. Suriye'de Türkiye ve Rusya'nÄ±n garantörlüÄŸündeki ateÅŸkesin genel anlamda gözetildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, günde ortalama 6 ihlal tespit edildiÄŸi kaydedildi.

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Bu kadarÄ± da pes dedirtti genÃ§ kÄ±za tecavÃ¼z anÄ±nÄ± Facebook'tan canlÄ± yayÄ±nladÄ±lar

Ä°sveÃ§'te bir evde Ã¼Ã§ erkeÄŸin bir kadÄ±na tecavÃ¼z sahnelerini Facebook'tan canlÄ± olarak yayÄ±nlamasÄ± polisi harekete geÃ§irdi.


ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n korumalarÄ±yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detay

ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n korumalarÄ±nÄ±n saÄŸ kollarÄ±nÄ±n hiÃ§ oynamamasÄ± ellerinin tetikte olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± gÃ¼ndeme getirdi.


Masada tek kart var 'Suriye Arap Cumhuriyeti'

TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan Astana'daki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde taraflarÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki kartlarda "Suriye Arap Cumhuriyeti" yazmasÄ± dikkat Ã§ekti.