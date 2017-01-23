FEMEN aÃ§Ä±kladÄ± Protestolar bize ait deÄŸil

DÃ¼nyada pek Ã§ok tepkiyle karÅŸÄ±lanan eylemler yapan FEMEN ekibi, daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, " YapÄ±lan eylemlerin Ã§ok az da olsa ortak yanÄ± olmasÄ±na raÄŸmen FEMEN'le bir ilgisi yok" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Türkiye'de de eylemler düzenleyen feminist ve çevre aktivisti kadÄ±n gruplarÄ±ndan oluÅŸan FEMEN daÄŸÄ±ldÄ±. Grup adÄ±na Apostrof sitesine konuÅŸan Yana Jdanova, FEMEN'in 2015'ten bu yana var olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerçekleÅŸtirilen eylemlerin baÄŸÄ±msÄ±z eylemler olduÄŸunu belirtti. Jdanova "FEMEN artÄ±k yok. DaÄŸÄ±ldÄ±k. 2015'ten beri her ÅŸey bitti. YapÄ±lan eylemlerin çok az da olsa ortak yanÄ± olmasÄ±na raÄŸmen FEMEN'le bir ilgisi yok. Daha önceki ekibimiz daÄŸÄ±ldÄ±" dedi.

'FEMEN, EYLEMLERÄ°NE KATILMAK Ä°STEYENLER OLDUÄžU SÜRECE VAR'

Jdanova'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FEMEN'in Ukrayna'daki kurucularÄ±ndan Anna Gutsol, grubun eylemlerine katÄ±lmak isteyen insanlar olduÄŸu sürece var olduÄŸunu söyledi. Gutsol "FEMEN hareketi aktivistlerin protestolar gerçekleÅŸtirmeye son vermesi durumunda yok olacaktÄ±r. GörünüÅŸe göre Yana için yok. Birileri için olmayabilir, ancak bu kiÅŸisel bir sorun" dedi.