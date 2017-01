BaÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ± az kalsÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ± baÅŸlatacaktÄ±

İngiltere'de nükleer silah denemeleri yapılıyor. Bu denemelerde fırlatılan boş bir füzenin hedefi 'büyük bir farkla' şaşırması ile Afrika'ya gidecek olan füze, ABD'ye düştü.

İngiltere'de nükleer silah sistemi Trident kapsamında, boş bir füzenin fırlatılma denemesinin başarısız olduğunun ortaya çıkması ülkede tartışma yarattı. Haziran ayında yaşanan bu olayın hemen ardından füze sisteminin yenilenmiş olması nedeniyle muhalefet partileri, hükümeti konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı. İngiltere Başbakanı Theresa May ise BBC'de katıldığı bir programda, başarısız denemeden haberi olup olmadığına dair soruya net cevap vermedi. Sunday Times'ın haberiyle başladı Tartışma, Sunday Times gazetesinin başarısız deneme girişimini haberleştirmesiyle başladı. Habere göre, Haziran ayında Florida açıklarında bir nükleer denizaltıdan deneme amaçlı olarak fırlatılan boş bir Trident füzesi, Afrika'nın batı kıyısındaki hedefi yerine, ABD'ye doğru gitti. Bu olaydan birkaç hafta sonra May'in girişimiyle İngiltere Parlamentosu'nda toplam maliyeti 40 milyar doları bulan ve Trident nükleer füze programının genişletilmesini öngören bir öneri kabul edilmişti. O dönem parlamentodaki tartışmalar sırasında May, İngiltere'nin nükleer silahları terk etmesinin 'büyük bir sorumsuzluk olacağını' söylemişti. Önerge 117'ye karşı 472 oyla kabul edilmişti. İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) 52, İşçi Partisi'ndense Jeremy Corby dahil 47 milletvekili 'hayır' oyu kullanmıştı. May, dört kez sorulan soruya net yanıt vermedi Pazar günü BBC'de gazeteci Andrew Marr'ın programına konuk olan May, Marr'ın başarısız deneme girişiminden haberi olup olmadığına dair dört kez sorduğu soruya net bir cevap vermedi. Muhalefetteki İşçi Partisi ve SNP hükümete, konuyla ilgili milletvekillerine tam bir açıklamada bulunma çağrısı yaptı. "Bir füzenin yanlış bir yöne gitmesi oldukça feci bir hatadır" diyen İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bu haberlerin ciddi bir tartışmayı ihtiyaç haline getirdiğini söyledi.SNP lideri Nicola Sturgeon ise, "Ne olduğu, yaşanını kimin ve ne zaman bildiği ve Avam Kamarası'na neden bilgi verilmediği tam olarak ortaya çıkarılmalı" dedi.

Trident sistemi nedir?

Trident sistemi, Margaret Thatcher hükümeti tarafından 1980'lerde, İngiltere'nin 1960'lardan itibaren kullandığı Polaris füze sistemine alternatif olarak geliştirilmeye başlandı. Sistem 1990'larda kullanılabilir hale geldi. Sistemin üç ayağı bulunuyor: Denizaltılar, füzeler ve savaş başlıkları.Bütün bunların belli bir kullanım süresi bulunuyor. Mevcut dört denizaltının 2020'lerin sonlarına kadar kullanılabir olduğu belirtiliyor.