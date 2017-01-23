BaÅŸarÄ±sÄ±z fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ± az kalsÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ dÃ¼nya savaÅŸÄ±nÄ± baÅŸlatacaktÄ±

Ä°ngiltere'de nÃ¼kleer silah denemeleri yapÄ±lÄ±yor. Bu denemelerde fÄ±rlatÄ±lan boÅŸ bir fÃ¼zenin hedefi 'bÃ¼yÃ¼k bir farkla' ÅŸaÅŸÄ±rmasÄ± ile Afrika'ya gidecek olan fÃ¼ze, ABD'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ngiltere'de nükleer silah sistemi Trident kapsamÄ±nda, boÅŸ bir füzenin fÄ±rlatÄ±lma denemesinin baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunun ortaya çÄ±kmasÄ± ülkede tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Haziran ayÄ±nda yaÅŸanan bu olayÄ±n hemen ardÄ±ndan füze sisteminin yenilenmiÅŸ olmasÄ± nedeniyle muhalefet partileri, hükümeti konuyla ilgili açÄ±klama yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ise BBC'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda, baÅŸarÄ±sÄ±z denemeden haberi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair soruya net cevap vermedi. Sunday Times'Ä±n haberiyle baÅŸladÄ± TartÄ±ÅŸma, Sunday Times gazetesinin baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸimini haberleÅŸtirmesiyle baÅŸladÄ±. Habere göre, Haziran ayÄ±nda Florida açÄ±klarÄ±nda bir nükleer denizaltÄ±dan deneme amaçlÄ± olarak fÄ±rlatÄ±lan boÅŸ bir Trident füzesi, Afrika'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±sÄ±ndaki hedefi yerine, ABD'ye doÄŸru gitti. Bu olaydan birkaç hafta sonra May'in giriÅŸimiyle Ä°ngiltere Parlamentosu'nda toplam maliyeti 40 milyar dolarÄ± bulan ve Trident nükleer füze programÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesini öngören bir öneri kabul edilmiÅŸti. O dönem parlamentodaki tartÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda May, Ä°ngiltere'nin nükleer silahlarÄ± terk etmesinin 'büyük bir sorumsuzluk olacaÄŸÄ±nÄ±' söylemiÅŸti. Önerge 117'ye karÅŸÄ± 472 oyla kabul edilmiÅŸti. Ä°skoç Ulusal Partisi'nden (SNP) 52, Ä°ÅŸçi Partisi'ndense Jeremy Corby dahil 47 milletvekili 'hayÄ±r' oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±. May, dört kez sorulan soruya net yanÄ±t vermedi Pazar günü BBC'de gazeteci Andrew Marr'Ä±n programÄ±na konuk olan May, Marr'Ä±n baÅŸarÄ±sÄ±z deneme giriÅŸiminden haberi olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dair dört kez sorduÄŸu soruya net bir cevap vermedi. Muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisi ve SNP hükümete, konuyla ilgili milletvekillerine tam bir açÄ±klamada bulunma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. "Bir füzenin yanlÄ±ÅŸ bir yöne gitmesi oldukça feci bir hatadÄ±r" diyen Ä°ÅŸçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bu haberlerin ciddi bir tartÄ±ÅŸmayÄ± ihtiyaç haline getirdiÄŸini söyledi.SNP lideri Nicola Sturgeon ise, "Ne olduÄŸu, yaÅŸanÄ±nÄ± kimin ve ne zaman bildiÄŸi ve Avam KamarasÄ±'na neden bilgi verilmediÄŸi tam olarak ortaya çÄ±karÄ±lmalÄ±" dedi.

Trident sistemi nedir?

Trident sistemi, Margaret Thatcher hükümeti tarafÄ±ndan 1980'lerde, Ä°ngiltere'nin 1960'lardan itibaren kullandÄ±ÄŸÄ± Polaris füze sistemine alternatif olarak geliÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±. Sistem 1990'larda kullanÄ±labilir hale geldi. Sistemin üç ayaÄŸÄ± bulunuyor: DenizaltÄ±lar, füzeler ve savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ±.Bütün bunlarÄ±n belli bir kullanÄ±m süresi bulunuyor. Mevcut dört denizaltÄ±nÄ±n 2020'lerin sonlarÄ±na kadar kullanÄ±labir olduÄŸu belirtiliyor.