Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 19:24

Aliyev ikinci bir Ermeni devleti kurulmasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz


Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, "HiÃ§bir zaman Azerbaycan topraÄŸÄ±nda ikinci Ermeni devleti kurulmasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz. DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'a hiÃ§bir zaman baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verilmeyecek. Bunu bekleyenler boÅŸuna beklemesin." dedi.

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, Bakü yakÄ±nlarÄ±ndaki PirekeÅŸkül kasabasÄ±nda yeni kÄ±ÅŸla ve askeri lojmanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda subay ve askerlere yönelik konuÅŸma yapan Aliyev, Azerbaycan ordusunun hem savaÅŸ yeteneÄŸi hem de silahlanma açÄ±sÄ±ndan dünyanÄ±n güçlü ordularÄ± arasÄ±nda olduÄŸunu bildirdi.

"EBEDÄ° VE EZELÄ° AZERBAYCAN TOPRAÄžI"

Tüm bu baÅŸarÄ±larÄ± kendi kaynaklarÄ± ve güçlü ekonomiyle elde ettiklerini ifade eden Aliyev, geçen sene nisanda Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karÅŸÄ±sÄ±nda büyük zafer kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Bu çatÄ±ÅŸmalarda Ermenistan'Ä±n uzun yÄ±llardÄ±r kendi ordularÄ±yla ilgili oluÅŸturduÄŸu efsanenin yok olduÄŸunu söyleyen Aliyev, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±n ebedi ve ezeli Azerbaycan topraÄŸÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

"Ä°KÄ°NCÄ° BÄ°R ERMENÄ° DEVLETÄ°NE Ä°ZÄ°N YOK"

Ermenistan'Ä±n BMGK ve diÄŸer uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n iÅŸgalin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik kararlarÄ±nÄ± hiçe saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aliyev, "Azerbaycan güçlendikçe sorunun çözümü yaklaÅŸÄ±yor. Çözüm ise çok basit. Ä°lk olarak Azerbaycan'Ä±n toprak bütünlüÄŸü temin edilmelidir. Hiçbir zaman Azerbaycan topraÄŸÄ±nda ikinci Ermeni devleti kurulmasÄ±na müsaade etmeyeceÄŸiz. DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'a hiçbir zaman baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k verilmeyecek. Bunu bekleyenler boÅŸuna beklemesin." ifadelerini kullandÄ±.

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