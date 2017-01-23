Ana Sayfa | DÃœNYA 23/01/2017 19:49

Emine ErdoÄŸan Tanzanya'da TÄ°KA ofisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±'nÄ±n DarÃ¼sselam ofisinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak iÃ§in Tanzanya'ya gitti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'dan oluÅŸan Afrika ziyareti sÄ±rasÄ±nda eÅŸi Emine ErdoÄŸan da refakat ediyor. Emine ErdoÄŸan bugün Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti Darüsselam'da Türk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± TÄ°KA'ya ait ofisin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

25 AKÜLÜ ARAÇ VE Ä°KÄ° KUVÖZ BAÄžIÅžLANDI

Emine ErdoÄŸan'Ä±n Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± John Pombe Joseph Magufuli'nin eÅŸi Janeth Magufuli ve TÄ°KA yetkilileriyle katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde, engelliler için 25 akülü araç ile devlet hastanesine baÄŸÄ±ÅŸlanmak üzere iki kuvöz hibe edildi. AçÄ±lÄ±ÅŸtaki konuÅŸmasÄ±nda, Emine ErdoÄŸan'Ä±n ÅŸahsÄ±nda Türkiye'ye teÅŸekkürlerini ileten Janeth Magufuli, Afrika'nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±na verilen destekten duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.

"TÜRKÄ°YE'NÄ°N AFRÄ°KA KITASINA UZANAN DOSLUK ELÄ°"

TÄ°KA tarafÄ±ndan restore edilen Tanzanya Ulusal Müzesi'ni de ziyaret ederek, müze hakkÄ±nda yetkililerden bilgi alan Emine ErdoÄŸan, TÄ°KA'nÄ±n, Türkiye'nin Afrika kÄ±tasÄ±na uzanan dostluk eli olduÄŸunu söyledi. Tanzanya'nÄ±n belirli bölgelerinde yaÅŸayan kabilelerin yaÅŸamlarÄ±nÄ±n sergilendiÄŸi Village Museum'u da ziyaret eden Emine ErdoÄŸan'a bakan eÅŸleri eÅŸlik etti.

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